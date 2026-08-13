Vaivén
González Pons presume de "sandalias de Odiseo" ante delfines
Esteban González Pons lleva tiempo ejerciendo la política fuera de casa, en Bruselas, a más de 1.500 kilómetros de su València natal, y a falta de que decida emprender (si en algún momento lo hace) el camino de vuelta a Ítaca, este verano, el eurodiputado del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo se ha sentido como Odiseo. Especialmente en lo que respecta a las sandalias.
El dirigente 'popular' ha presumido de su calzado veraniego en redes sociales, bautizándolas de hecho como "mis sandalias de Odiseo". González Pons ha subido una fotografía de estas sandalias en pleno mar, con unos delfines nadando prácticamente a sus pies. "Mis sandalias de Odiseo. Son con las que anduve todos los mares sin hundirme. Y con las que un día me perderé en la mar. ¿Qué mediterráneo no es Odiseo en su propia vida?", ha escrito en su post de Instagram para completar la estampa.
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