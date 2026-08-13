Respiro en el Cecopi: "La ciudadanía ha seguido las indicaciones"

Las reuniones se llevan sucediendo de manera constante desde hace menos, se incrementaron en intensidad la semana pasada y esta, con la cuenta atrás para el eclipse ya activada, tenía una o hasta dos diarias. La preocupación era evidente, pero a final de la tarde, cuando la mayor parte de la ciudadanía ya estaba en la ubicación donde preveía seguir el eclipse, en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana se pudo escuchar un pequeño suspiro. Sí, aún quedaba todo el regreso de quienes se habían desplazado, pero la sensación es que se había superado el examen.

"Agradecer a la ciudadanía que ha seguido las indicaciones que les han dado desde los ayuntamientos, la Generalitat y la Administración General del Estado", expresó el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Cecopi constituido para seguir todo el operativo, con el que se ha declarado el nivel dos de emergencia. "Se está desarrollando con normalidad el acceso a los puntos de observación, más allá de alguna pequeña incidencia", añadió.

Los participantes en el Cecopi, con Valderrama y Bernabé al frente, observan el eclipse. / Levante-EMV

Entre ellas hubo varias de personas que intentaron saltarse las prohibiciones marcadas por las administraciones. La principal: tratar de acceder a los parques naturales a los que la Generalitat Valenciana había prohibido su acceso ante el riesgo extremo de incendios así como a otros parajes de titularidad municipal para los que se había solicitado la colaboración a los ayuntamientos y a zonas forestales. En general ese llamamiento tuvo su efecto, aunque hubo excepciones.

"Muy estricto"

De hecho, por la mañana, el propio Valderrama admitió que se había detectado a personas intentando acceder en las primeras horas del día a la antigua base militar de El Toro o L'Albufera, así como "alguna caravana" que trataba de subir a La Salzadella por pistas de Sant Josep. También se desalojó a 50 personas que intentaron llegar a la ermita de Alcalà de Xivert, entorno que también permaneció vetado al paso durante todo el día. "Eso va a ser muy estricto. Tenemos que garantizar la seguridad", indicó.

Los avisos de la mañana lograron su efecto vista la satisfacción dada a final de la tarde con ese agradecimiento generalizado por haber seguido las indicaciones. "Las horas previa han sido de normalidad", indicó por su parte la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, también parte del Cecopi. Del Estado había desplegados más de 2.500 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional con especial atención en las carreteras así como en el acceso a los espacios prohibidos.

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"Cerramos la jornada del eclipse con normalidad y pocas incidencias. Gracias a la ciudadanía, que ha estado a la altura de una jornada histórica. Y a todas las administraciones, que hemos trabajado durante meses de forma conjunta para que hoy todo funcionara", indicó Bernabé en redes sociales la representante estatal que hasta celebró que el 112 "nos ha reunido a todas las administraciones". Esa comunión de las administraciones y su buen desarrollo acabó incluso plasmada en una imagen a las escaleras del Centro de Emergencias de l'Eliana con los miembros del propio Cecopi, con Valderrama y Bernabé al frente junto a sus respectivos equipos viendo el eclipse. Porque la Luna tapó el Sol y hasta diluyó, por un momento, la confrontación política.