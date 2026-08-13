STEPV califica la nueva "ley anti adoctrinamiento" de PP y Vox en Educación como una 'caza de brujas'

La presentación de la Ley de Acompañamiento de Presupuestos por parte del Consell ha vuelto a tensar en ambiente entre la conselleria de Educación y STEPV, el sindicato educativo mayoritario, a menos de un mes del inicio del curso escolar y con las negociaciones todavía abiertas. La introducción del artículo 155 de esta ley capacita la inspección educativa a garantizar «la neutralidad ideológica supervisando que las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento" y la insta a velar por "el respeto al pluralismo y la libertad de conciencia del alumnado y de sus familias, así como sus derechos derivados de la libertad lingüística».

Para el sindicato mayoritario, la nueva medida 'anti adoctrinamiento' aprobada por PP y Vox supone una "caza de brujas" en la que, tal como creen, muchos de los profesores y centros "puedan llegar a autocensurarse por el miedo a una posible denuncia educativa".

A través de un comunicado, STEPV subraya que este cambio drástico en las funciones de la inspección educativa abre las puertas a que se convierta en "un cuerpo dedicado a la persecución y censura al profesorado". Por ello, reclaman a los profesores, equipos directivos, inspectores educativos y familias "ignorar el artículo y continuar trabajando como hasta la fecha". Pese a que todavía no se ha llegado a un consenso con el resto de sindicatos, no se descarta que la eliminación de este nuevo punto se convierta en uno de los factores decisivos para llegar a un acuerdo de cara al nuevo curso. La nueva medida, en palabras del propio sindicato, singifica: "introducir la censura en el sistema educativo, acusar al profesorado de adoctrinar, desviar fondos destinados a las infraestructuras afectadas por la DANA para comprar ventiladores y negarse a aportar soluciones a los problemas del sistema educativo".

Policía en la huelga de profesores organizada por UGT, CCOO y STEPV / JM López

Una censura solo para algunos

Mientras que se formula una nueva medida para evitar que los profesores ejerzan una fuerza ideológica considerable sobre los alumnos, la asignatura de religión sigue siendo una de las obligatorias dentro del programa educativo. Otra forma diferente de adoctrinamiento que ha criticado fuertemente el sindicato. "Sospechamos que el artículo 155 no se aplicará en el caso de la asignatura de Religión, sino más bien para otras cuestiones que puedan molestar a nuestro Gobierno", afirman.

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A su vez, también han querido remarcar el importante factor de no especificar a qué se hace referencia con el concepto de "neutralidad ideológica", que deja en el aire por completo cuáles son los aspectos que no se podrán tratar dentro del aula. La preocupación llega en el caso de que las aulas se dediquen a eliminar las actividades que informan sobre la importancia de días marcados en el calendario o de otras actuaciones que puedan caer en el olvido. Según aclaran desde STEPV, es muy probable que muchos de los colegios eliminen de sus calendarios escolares actividades relacionadas con el día de la mujer, el día internacional de la violencia de género o actividades sobre el cambio climático por miedo a recibir denuncias de parte de las asociaciones.