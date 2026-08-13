Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento mientras las noches tórridas no dan tregua: la Aemet activa varios avisos en la Comunitat Valenciana

Tiempo convulso para arrancar el fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento para este viernes, 14 de agosto, en el interior norte y sur de la provincia de Valencia. La alerta permanecerá activa desde las 14:00 hasta las 22:00 horas, esperándose precipitaciones acumuladas de hasta 20 mm en tan solo una hora.

La jornada del viernes se caracterizará por intervalos de nubes altas y una nubosidad de evolución diurna en el interior que descargará chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes. En la ciudad de València y su entorno metropolitano, el cielo permanecerá poco nuboso durante la mañana, pero la nubosidad se desarrollará por la tarde con lluvias que podrían extenderse hasta el litoral. Los vientos soplarán flojos de dirección variable, tendiendo a componente este en las horas centrales y pudiendo ser ocasionalmente moderados.

Noches tórridas sin respiro

A la amenaza de pedrisco y viento se suma el continuo bochorno nocturno, manteniendo la tónica general de un verano marcado por termómetros desorbitados de madrugada. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios o en ligero ascenso, garantizando otra jornada de noches tórridas y tropicales en gran parte del territorio.

Municipios como Dénia, Benidorm, Vila Joiosa y Pego registrarán mínimas que no bajarán de los 26 ºC. Por su parte, València, junto a localidades como Alacant, Silla, Xàbia, Calp, Santa Pola, Torrevieja, Vinaròs o Castelló, soportará mínimas de 25 ºC. En otros puntos costeros e prelitorales como Cullera, Alzira, Gandia, Sagunt o Borriana, los valores nocturnos se quedarán en unos sofocantes 24 ºC.

En cuanto a las máximas del viernes, continuarán siendo significativamente altas en el interior de Valencia y Alicante:

38 ºC: Cofrentes, Enguera, Moixent, Loriguilla y Sumacàrcer.

Cofrentes, Enguera, Moixent, Loriguilla y Sumacàrcer. 37 ºC: Montserrat, Catadau, Dos Aguas, Bicorp, Xàtiva, Ontinyent, Crevillent, San Isidro y Orihuela.

Noches tórridas sin respiro. / Héctor Fuentes

La inestabilidad se traslada al litoral

Para el festivo del sábado, 15 de agosto, no hay avisos activos decretados por la Aemet, aunque la inestabilidad continuará presente en toda la Comunitat Valenciana. Se esperan intervalos nubosos y una marcada nubosidad de desarrollo diurno por la tarde. Los chubascos acompañados de tormenta volverán a repetirse en el interior, donde podrán ser localmente fuertes, con alta probabilidad de extenderse de nuevo hacia la línea de costa, afectando tanto a la provincia de València como al resto de la autonomía.

Las temperaturas máximas iniciarán un descenso,ligero en el litoral, dando un pequeño alivio en las horas centrales del día:

37 ºC: Crevillent, San Isidro y Orihuela.

Crevillent, San Isidro y Orihuela. 36 ºC: Elx, Villena, Novelda, Pinós y Algorfa.

Elx, Villena, Novelda, Pinós y Algorfa. 35 ºC: Tavernes de la Valldigna, Alzira, Moixent, Font de la Figuera, Ontinyent, Elda y Atzeneta del Maestrat, entre otros.

Sin embargo, las mínimas seguirán sin cambios significativos, prolongando el insomnio por el calor. Benidorm y Vila Joiosa volverán a marcar la mínima más alta del territorio con 26 ºC, mientras que València, Alacant, Castelló, Silla, Pego, Calp, Torrevieja, Borriana, Torreblanca, Peñíscola y Vinaròs repetirán en el umbral de los 25 ºC.