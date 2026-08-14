Un accidente en la A-7 a la altura de Benifaió colapsa los tres carriles y provoca importantes atascos en sentido Alicante

Un accidente de tráfico registrado este viernes en la autovía A7, a la altura de Benifaió, está provocando importantes retenciones en sentido Alicante, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Retenciones

La incidencia afecta al tramo comprendido aproximadamente entre los puntos kilométricos 360 y 363, en una zona situada entre los términos municipales de Picassent y Benifaió y ha generado más de 3 kilómetros de retenciones

Una imagen de la retención del accidente en la A-7 a la altura de Benifaió / DGT

La DGT señala que el accidente afecta a todos los carriles y mantiene la circulación en nivel amarillo, con tráfico lento.

El aviso de Tráfico permanece activo desde las 12:43 horas de este 14 de agosto, mientras continúan las dificultades para circular por este punto de la red viaria valenciana.

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Precaución

Ante las retenciones, se recomienda a los conductores que circulen por la zona que extremen la precaución, reduzcan la velocidad, mantengan la distancia de seguridad y sigan las indicaciones de los servicios de tráfico y emergencias.