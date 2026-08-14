AMAC celebra la prórroga de la central de Almaraz

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares (AMAC) ha recibido con gran satisfacción la prórroga del Gobierno de España para que los dos reactores de la central nuclear de Almaraz sigan operativos al menos hasta el 8 de junio de 2030.

Esta decisión se conocía hoy tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, la cual estaba pendiente tras la emisión del informe favorable por parte del CSN el pasado mes de julio, que avalaba la continuidad de la vida útil de esta instalación.

“Tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del pasado 16 de julio no había ninguna duda de que Almaraz está en disposición de continuar operando con total garantía para la población del entorno y sin riesgo alguno para los vecinos. Ver publicada la prórroga en el BOE ha supuesto para nosotros una gran alegría porque hemos realizado un trabajo muy constante durante los últimos años para que llegara este momento”, ha señalado este viernes el presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez.

Para Juan Pedro Sánchez, la continuidad de Almaraz no es mérito exclusivo de un organismo o de una asociación en concreto. “Es fruto del trabajo, el compromiso y la perseverancia de muchas personas e instituciones que, durante todo este tiempo, han defendido con rigor la continuidad de la central y su importancia para nuestros municipios y para el conjunto de España”.

Fruto del trabajo conjunto

El presidente de AMAC agradece la colaboración de todos los colectivos implicados, incluida la profesionalidad de los técnicos y los consejeros del CSN “que han valorado positivamente la continuidad de la planta con total independencia y rigor”.

La decisión del máximo órgano de seguridad nuclear ha sido clave para que el Gobierno de España se haya decantado por la prórroga de Almaraz, que abre la vía a aplicar la misma medida a otras plantas nucleares españolas. “Como presidente de AMAC, quiero agradecer el esfuerzo y compromiso de los que han apostado por el futuro de Almaraz y de su comarca. Hoy es un día para celebrar y para reconocer el trabajo de todos”, ha concluido Juan Pedro Sánchez.

Asimismo, creen que este es un “paso importante” para el futuro de las demás centrales nucleares y su entorno.

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Desde AMAC recuerdan que su postura siempre ha sido en defensa de la extensión de la vida de las centrales nucleares, siguiendo la línea del resto de Europa, y apoyándose en argumentos técnicos ya que se trata de una energía segura, eficiente, limpia en emisiones de CO2 y necesaria para atender la creciente demanda energética en nuestro país. En este sentido, consideran que la decisión de hoy es también buena para el conjunto del país, ya que garantiza el suministro energético a futuro.