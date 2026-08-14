La COPE se lleva más de la mitad de las 31 licencias de radio aprobadas por el Consell

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este miércoles la concesión de 31 licencias de radio en la Comunitat Valenciana, poniendo fin a un proceso que arrancó hace casi dos décadas y que ha estado marcado por la conflictividad. La cadena COPE es la gran beneficiaria. Se lleva más de la mitad. Trece de manera directa y otras tres a través de la mercantil Marengo Media, vinculada a este grupo y gestionada por profesionales de la casa.

Las resoluciones las ha aprobado el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la autoridad audiovisual pública que forma parte del marco autonómico pero que actúa al margen del Consell y que es competente para otorgar unas concesiones que empezaron a gestionarse en el año 2007. En cambio, por diferentes motivos, se han retrasado casi dos décadas.

La gran ganadora, en un concurso por un periodo de quince años que ha tenido en cuenta la programación vinculada al área y el uso del valenciano, ha sido Radio Popular (COPE). En concreto, se queda con licencias en Alcoi, Alicante, Benicarló, Benicàssim, Utiel, Castelló de la Plana, Gandia, la Vall d’Uixó, Monforte del Cid, Requena, Valencia, Villena y Xixona. Otra mercantil vinculada, Marengo Media (curiosamente con el nombre del grupo de música que tenía Carlos Mazón), obtiene licencia en Xàbia, l’Olleria y Alcoi.

Onda Cero obtiene licencias en Alcoi, Castelló, Dénia, Vinaròs y Xixona. Radio Mediterráneo Azul hace lo propio en Castelló, Gandia y Novelda, donde Radio Elche se queda la otra licencia. La SER también logra licencia en Castelló. Radio LP también logra licencia en Castelló y Valencia.

Por último, Radio Siete también adquiere licencia en Castelló, Sauzal 66 en Gandia y Producciones Artesanales en Segorbe. Y la empresa del hermano de Ximo Puig, Comunicacions dels Ports, se queda con la única para Vilafranca del Cid, en el norte de Castelló, tras descartarse a otros dos aspirantes.

Dos décadas de proceso

En 2007 desde la Generalitat se convocó un concurso para adjudicar licencias de radio que cuatro años después acabó desierto, con Francisco Camps en el Palau de la Generalitat. Aquel mismo 2011, con Alberto Fabra como jefe del Consell, se abrió un nuevo concurso cuya finalidad no se materializó en aquel mandato y el gobierno autonómico posterior, presidido por Ximo Puig, lo paralizó. Renunció al concurso que tramitaba estas licencias “por razones de interés público”, ya que se consideró que los informes técnicos eran insuficientes.

Sin embargo, la decisión de anular el concurso fue tumbado, a instancias de empresas aspirantes, por distintas resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), emitidas entre los años 2019 y 2020, validando así los procedimientos llevados a cabo con el anterior Consell del PP.

Aquellas decisiones judiciales no desembocaron en la finalización del procedimiento pendiente con las licencias, ya que por aquel entonces se había convocado un nuevo concurso con nuevas condiciones y el gobierno autonómico optó por paralizarlo todo debido a las “complicaciones legales” derivadas, precisamente, de las diferencias entre ambas convocatorias, de los cambios en la legislación autonómica y para “evitar perjuicios” entre los nuevos aspirantes. En 2021 el TSJ anuló la convocatoria de 2018 por colisionar precisamente con la de 2011, que había sido validada.

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Aquel mismo 2021 se constituyó el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana tras la ley de creación aprobada tres años antes, y no fue hasta 2024 que se retomó el procedimiento, culminando este miércoles con la aprobación en el DOGV.