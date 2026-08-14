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Circulación

La DGT prevé 5,6 millones de desplazamientos durante el puente del 15 de agosto

La DGT activa un plan hasta el domingo, con especial intensidad en las salidas de las grandes ciudades, los accesos al litoral y la operación retorno

Colapso en la A-7: Un camión volcado obliga a cortar la autovía en plena operación salida del 15 de agosto

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Fernando Bustamante

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J.Roch

València

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5.610.000 desplazamientos por carretera durante la operación especial del 15 de agosto, que se prolongará hasta las 00.00 horas del domingo 16.

Las primeras horas de la operación estarán marcadas por un aumento progresivo del tráfico en las salidas de las grandes ciudades, especialmente en las carreteras que conectan con las zonas costeras, destinos turísticos y áreas de segunda residencia.

A estos movimientos se sumarán los desplazamientos de corto recorrido vinculados a la celebración de la Virgen de Agosto, una de las jornadas festivas con mayor movilidad del verano.

El sábado, máxima presión hacia las playas

La DGT prevé que el sábado 15 de agosto el tráfico sea intenso desde primera hora de la mañana, principalmente en los itinerarios de salida de los grandes núcleos urbanos y en las vías de acceso al litoral.

Las mayores complicaciones pueden producirse en las carreteras que conducen a playas, localidades costeras y zonas de segunda residencia, coincidiendo además con numerosos desplazamientos relacionados con fiestas y celebraciones locales.

Cortan la A-7 a la altura de Benifaió por un accidente de un camión volcado

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Fernando Bustamante

El domingo, el retorno concentrará las principales retenciones

El domingo 16 de agosto la circulación volverá a ser intensa durante la mañana en los trayectos de corto recorrido, especialmente en las carreteras que comunican localidades del litoral y en los accesos a las playas.

El momento más complicado llegará por la tarde con el inicio de la operación retorno. La DGT sitúa la franja más conflictiva entre las 18.00 y las 23.00 horas, cuando miles de conductores emprenderán el regreso tras finalizar sus días de descanso.

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Durante esas horas pueden registrarse retenciones en los principales corredores de entrada a las grandes ciudades y en las vías que canalizan el tráfico procedente de las zonas turísticas.

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