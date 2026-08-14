Y tras el eclipse total, un anillo de fuego sobre la Comunitat Valenciana en 2028

Tras la resaca del eclipse del 12 de agosto, los interesados en la astronomía no deben decaer. Tienen por delante otros dos fenómenos que ocurrirán durante los próximos dos años. Uno de ellos, que se producirá en enero de 2028, es un espectáculo ante la vista humana. Esta vez, la luna dejará más protagonismo al lol y no lo tapará por completo, lo que permitirá al astro rey brillar con fuerza alrededor del satélite y formar así una especie de "anillo de fuego".

Este suceso es lo que se conoce como un eclipse anular, al no tapar completamente la proyección del Sol sobre el planeta, en contraste con el fenómeno que tendrá lugar en 2027, que aunque no se podrá ver en su totalidad desde la Comunitat Valenciana, sí será total desde otras zonas del país como Ceuta, Melilla y algunas provincias de Andalucía. Sin embargo, durante el eclipse del 2028 la Luna se sitúa delante del Sol, pero, debido a su distancia con respecto a la Tierra, su tamaño aparente no resulta suficiente para cubrir completamente el disco solar. El resultado es completamente distinto al del fenómeno ocurrido recientemente: un brillante y espectacular "anillo de fuego" se dibuja alrededor de la silueta lunar.

La Comunitat Valenciana vuelve a ser un escenario privilegiado

Al igual que durante el eclipse total solar de este año, la Comunitat Valenciana volverá a tomar protagonismo por sus magníficas características de observación del fenómeno. La franja de anularidad del eclipse pasará durante el atardecer por el territorio. Esta franja, como su propio nombre indica, señala el área geográfica desde donde se podrá ver el eclipse en su fase anular, viéndose fuera de esta como parcial y sin generar este efecto de anillo.

Además, desde el territorio será posible ver el espectáculo durante 7 minutos dentro de un largo proceso de casi dos horas y media. En contraste con la duración de la totalidad del eclipse total de este 2026, que fue de apenas 1 minuto y medio, se podría considerar como un fenómeno astronómico de gran duración. Sin embargo, uno de los puntos menos favorables es la hora a la que se producirá el fenómeno, ya al atardecer. Los datos del IGN calculan el comienzo del eclipse en la capital valenciana alrededor de las 16.39 horas. La fase anular, por otra parte no empezará hasta aproximadamente a las 17.53 horas, con su máximo hacia las 17.56 horas y su fin alrededor de las 18 horas en punto, con la puesta de Sol prevista para las 18.14 horas.

Por este motivo, al igual que ocurrió con el eclipse de este verano, para garantizar una buena visibilidad la zona de observación deberá estar despejada por el oeste de forma que aunque el sol esté bajo no se tape por edificios, montañas o árboles.

Otros lugares de observación de la anularidad

Por otra parte, fuera del territorio valenciano, podrá observarse este efecto desde casi toda Andalucía, el sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, determinadas zonas de Madrid y Aragón, Murcia, parte de Cataluña y las islas más occidentales de Baleares, ya que la franja de anularidad atravesará aproximadamente la mitad sudeste de España.

De hecho, el territorio español, al igual que en el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, será el último escenario de observación del fenómeno, que comenzará sobre el Pacífico a las 13.06 horas (hora peninsular española) y terminará en el país a las 19.08 horas, después de 362 minutos.

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Sin embargo, el punto de mira está puesto fuera de España, ya que a escala mundial será un fenómeno extraordinariamente largo que alcanzará su máximo en Brasil, donde la fase anular alcanzará nada menos que 10 minutos y 27 segundos, convirtiéndolo también en uno de los eclipses anulares más largos del siglo.