El parque metropolitano de l'Horta Sud estará monitorizado por 21 estaciones meteorológicas, según la previsión inicial. Un Observatorio Climático que formará parte del Centro mediterráneo de inteligencia climática y resiliencia (CMIR), el único de este tipo en Europa que impulsa el CEAM (Centro de estudios ambientales del Mediterráneo) y la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, tras la trágica dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 231 fallecidos y pérdidas millonarias en más de 80 municipios de seis comarcas valencianas.

El comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, confirma a través de un comunicado que el Observatorio Climático en los parques inundables metropolitanos se crea "con el objetivo de monitorizar, evaluar y demostrar científicamente la capacidad de esta infraestructura verde de reducir riesgos climáticos, mejorar el confort térmico y aumentar la resiliencia del territorio frente a fenómenos meteorológicos extremos". Una iniciativa científica que impulsa el CEAM y la vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente para "integrar la monitorización climática en el diseño de los parques inundables metropolitanos mediante una red de recogida y análisis de datos que servirá de apoyo a la toma de decisiones y a la planificación de futuras actuaciones de adaptación al clima".

Un proyecto que, en palabras de la doctora Samira Khodayar Pardo, coordinadora del Área de Meteorología y Climatología del CEAM, "el parque debe nacer ya como una infraestructura climática monitorizada, capaz de generar datos, indicadores e información útil para apoyar decisiones de diseño, mantenimiento y gestión", según explicó en la jornada “Parques Metropolitanos: regeneración territorial, paisaje y mitigación de riadas”, recogida por el CEAM en su página web.

Este futuro Observatorio Climático servirá para obtener datos de los episodios de lluvia y temporales o de las cada vez más frecuentes olas de calor. "Permitirá recoger y analizar datos meteorológicos y climáticos, evaluar el impacto del parque sobre el calor y el confort, generar indicadores de resiliencia, emitir informes periódicos, coordinar datos con ayuntamientos y administraciones, divulgar información a la ciudadanía y conectar esta experiencia con redes europeas y mediterráneas de adaptación urbana", destacaba la doctora Khodayar Pardo en las citadas jornadas, celebradas el pasado mes de julio.

"El seguimiento de variables como la temperatura, la humedad, la radiación solar o el comportamiento de los espacios verdes permitirá disponer de información rigurosa para diseñar medidas de adaptación más eficaces y reforzar la protección de la población frente a episodios de calor intenso, incendios o avenidas de agua", destaca el comisionado para la recuperación, Raúl Mérida, en el comunicado de la vicepresidencia tercera, que incluye una recreación del futuro parque metropolitano en el entorno de Benimàmet-Paterna.

De hecho, el CEAM se plantea el Observatorio Climático del parque metropolitano como "una herramienta de apoyo científico-técnico para acompañar el desarrollo del parque desde sus primeras fases. La propuesta incluye un plan de monitorización en tiempo real mediante estaciones meteorológicas completas al aire libre y estaciones sencillas de temperatura y humedad, orientadas a caracterizar las condiciones microclimáticas del ámbito de actuación y evaluar la evolución del parque a lo largo del tiempo".

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