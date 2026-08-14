Reacciones
El presidente de la Generalitat subraya "el agravio" a la central valenciana: "Almaraz sí. Cofrentes, a esperar"
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca lamenta en una de sus redes sociales el "trato distinto" a la central nuclear respecto a la cacereña, a la que el Consejo de Seguridad Nuclear acaba de conceder una prórroga de tres años más de funcionamiento
"Almaraz sí. Cofrentes, a esperar", asegura el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en un mensaje en una de sus redes sociales. Pérez Llorca subraya así "el agravio" de la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad Nuclear que prorroga tres años más la vida útil de la central nuclear de Almaraz, ubicada en la comarca de Campo Arañuelo en Cáceres.
Para justificar este agravio comparativo, el jefe del Consell señala que ambas centrales nucleares cuentan con "los mismos informes, los mismos técnicos, la misma seguridad… Y un trato distinto. Cofrentes es el 44% de nuestra luz y 3 millones de toneladas de CO₂ que evitamos cada año. La Comunitat Valenciana no merece este agravio", lamenta Pérez Llorca en su tuit de la red social ahora conocida como X, antes Twitter.
A la reacción del presidente de la Generalitat ha respondido el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez Mezquita, quien asegura que "nos dejaremos la piel para que Pedro Sánchez Castejón cumpla el acuerdo de investidura con los valencianos. Cerarremos Cofrentes antes de 2030 y aceleraremos las renovables".
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