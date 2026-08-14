Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reparto menores CeutaPolicía local AcosoTormentas en ValenciaSidi SalerAlquiler ValenciaEspañol Colombia
instagramlinkedin

Reacciones

El presidente de la Generalitat subraya "el agravio" a la central valenciana: "Almaraz sí. Cofrentes, a esperar"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca lamenta en una de sus redes sociales el "trato distinto" a la central nuclear respecto a la cacereña, a la que el Consejo de Seguridad Nuclear acaba de conceder una prórroga de tres años más de funcionamiento

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. / Germán Caballero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laura Ballester

València

"Almaraz sí. Cofrentes, a esperar", asegura el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en un mensaje en una de sus redes sociales. Pérez Llorca subraya así "el agravio" de la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad Nuclear que prorroga tres años más la vida útil de la central nuclear de Almaraz, ubicada en la comarca de Campo Arañuelo en Cáceres.

El tuit publicado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en reacción a la prórroga concedida a la central nuclear de Almaraz.

El tuit publicado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en reacción a la prórroga concedida a la central nuclear de Almaraz. / Levante-EMV

Para justificar este agravio comparativo, el jefe del Consell señala que ambas centrales nucleares cuentan con "los mismos informes, los mismos técnicos, la misma seguridad… Y un trato distinto. Cofrentes es el 44% de nuestra luz y 3 millones de toneladas de CO₂ que evitamos cada año. La Comunitat Valenciana no merece este agravio", lamenta Pérez Llorca en su tuit de la red social ahora conocida como X, antes Twitter.

Noticias relacionadas

A la reacción del presidente de la Generalitat ha respondido el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez Mezquita, quien asegura que "nos dejaremos la piel para que Pedro Sánchez Castejón cumpla el acuerdo de investidura con los valencianos. Cerarremos Cofrentes antes de 2030 y aceleraremos las renovables".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo el eclipse de sol desde la Comunitat Valenciana: Alerta máxima por incendios y afluencia masiva
  2. La Aemet activa avisos naranja por tormentas y granizo en Valencia con hasta 40 l/m2 en una hora: cuándo y dónde lloverá más
  3. Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol en la Comunitat Valenciana con capacidad para más de 85.000 personas
  4. Sanidad eleva a 70 los pacientes atendidos por problemas oculares tras el eclipse
  5. Última hora de los incendios en Castellón: Centran los esfuerzos en Tírig tras controlar el fuego en Culla y mejorar en la Serra d'en Galceran
  6. Confinan la Serra d'en Galceran y desalojan algunas masías debido al humo generado
  7. Un juez obliga a la Diputación de Valencia a dar una plaza y pagarle 20 meses de sueldo a un funcionario por baremar mal sus méritos
  8. València blindada por el eclipse: calles cortadas y acceso restringido

El presidente de la Generalitat subraya "el agravio" a la central valenciana: "Almaraz sí. Cofrentes, a esperar"

El presidente de la Generalitat subraya "el agravio" a la central valenciana: "Almaraz sí. Cofrentes, a esperar"

La DGT prevé 5,6 millones de desplazamientos durante el puente del 15 de agosto

La DGT prevé 5,6 millones de desplazamientos durante el puente del 15 de agosto

Las Alfàbegues de Bétera 2026 llevarán nombres de mujeres protagonistas de la tradición y la vida social

Las Alfàbegues de Bétera 2026 llevarán nombres de mujeres protagonistas de la tradición y la vida social

Colapso en las carreteras: Un camión volcado obliga a cortar la A-7 en plena operación salida y otro accidente bloquea el baipás en sentido Barcelona

Colapso en las carreteras: Un camión volcado obliga a cortar la A-7 en plena operación salida y otro accidente bloquea el baipás en sentido Barcelona

La OCDE organizará en València una cumbre internacional sobre gestión de desastres naturales

La OCDE organizará en València una cumbre internacional sobre gestión de desastres naturales

Personal de Prevenció d’Incendis reclama estabilitat i unes millors condicions davant del Palau de la Generalitat

Personal de Prevenció d’Incendis reclama estabilitat i unes millors condicions davant del Palau de la Generalitat

L’OCDE organitzarà a València una cimera internacional sobre gestió de desastres naturals

L’OCDE organitzarà a València una cimera internacional sobre gestió de desastres naturals

Personal de Prevención de Incendios reclama estabilidad y mejores condiciones ante el Palau de la Generalitat

Personal de Prevención de Incendios reclama estabilidad y mejores condiciones ante el Palau de la Generalitat
Tracking Pixel Contents