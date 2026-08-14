El granizo y la lluvia ya descargan con fuerza en el interior de Valencia: Requena registra rachas de viento de 73 km/h

La inestabilidad prevista para este viernes, 14 de agosto, ya se deja notar con fuerza en distintos puntos del interior de la provincia de Valencia. Las tormentas están dejando lluvias, granizo y fuertes rachas de viento, especialmente en las comarcas del interior, en una tarde marcada por el tiempo convulso.

Los últimos datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), muestran acumulaciones de lluvia significativas en numerosos puntos. El registro más elevado corresponde a El Toro-Cerro Gil, donde se han acumulado 25,6 litros por metro cuadrado. También destacan los 22,6 l/m² de Montanejos, los 20 l/m² de Zucaina y los 17,4 l/m² de Pavía.

En la provincia de Valencia, Tuéjar acumula 15 l/m², mientras que El Toro-Calle Mayor suma 14,2 l/m². En Cortes de Pallás-El Oro se han recogido 12,4 l/m², mientras que Torralba del Pinar alcanza los 10,8 l/m².

Dónde continúan activas la lluvia y las tormentas

La situación continúa siendo especialmente destacada en Requena, en la comarca de la Plana de Utiel-Requena. La estación de Requena-San Antonio acumula 10,4 l/m² y registra una racha máxima de viento de 76 km/h, mientras continúa lloviendo en la zona. Además, se está produciendo granizo, uno de los fenómenos más destacados de esta tarde.

A la lluvia, se suma la tormenta, que iba acompañada de un fuerte aparato eléctrico. En algunos puntos del término municipal de Requena, como El Rebollar, la tormenta ha descargado con granizo. Este fenómeno extremo llega en uno de los peores momentos para esta zona vitivinícola, cuando apenas faltan unas semanas para que comience la vendimia y el fruto de la vid prácticamente ya está listo.

También continúa lloviendo en Cortes de Pallás-El Oro, donde se acumulan 25,6 litros por metro cuadrado y se han registrado rachas de hasta 52 km/h. En la Serranía, Tuéjar suma 15 l/m², aunque en estos momentos ya no llueve. Alpuente acumula 5,4 l/m² y Gestalgar 5,1 l/m², también sin lluvia activa en el momento de la medición. Por el contrario, Chulilla continúa registrando lluvia.

En la comarca de la Hoya de Buñol, Siete Aguas acumula 5,1 l/m² y tampoco llueve actualmente, mientras que Dos Aguas continúa bajo la lluvia y suma 4,6 l/m².

Más registros destacados en el interior

Los datos de Avamet reflejan que las precipitaciones están siendo bastante generalizadas en el interior de la Comunitat Valenciana. Algimia de Almonacid alcanza 16,5 l/m², Vall de Almonacid suma 8 l/m² y Jérica llega a 9,6 l/m².

También se han acumulado 9,2 l/m² en Cirat, 6,6 l/m² en Cortes de Arenoso, 4,8 l/m² en Vallanca y 4,6 l/m² en Villahermosa del Río. En Yátova, por su parte, se han registrado 4,3 l/m².

El viento está siendo otro de los elementos destacados de la jornada. Además de los 76 km/h de Requena, se han alcanzado rachas de 64 km/h en Cirat, 57 km/h en Villahermosa del Río, 52 km/h en El Toro-Cerro Gil y 48 km/h en Dos Aguas.

Imagen de archivo de lluvia en València. / Levante-EMV

El granizo, uno de los principales riesgos de la tarde

El granizo se convierte en uno de los fenómenos más destacados de esta tarde, especialmente en el entorno de Requena. La combinación de tormentas, precipitaciones intensas y viento está dejando una evolución muy irregular del tiempo en el interior de Valencia.

La situación puede cambiar rápidamente en cuestión de minutos. Las tormentas de evolución diurna pueden intensificarse y desplazarse hacia otras zonas, por lo que las precipitaciones que ahora afectan a determinados municipios del interior podrían extenderse a nuevos puntos durante las próximas horas.

La inestabilidad continuará el sábado

La situación no terminará con las tormentas de este viernes. La previsión para el sábado, 15 de agosto, mantiene la inestabilidad en la Comunitat Valenciana, con nubosidad de evolución diurna y nuevos chubascos acompañados de tormenta en el interior.

Estas precipitaciones podrán ser localmente fuertes y existe de nuevo la posibilidad de que alcancen zonas próximas al litoral. De esta forma, el episodio de tormentas mantiene el riesgo de lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento durante las próximas horas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana.