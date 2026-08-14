Así influyó el eclipse en los animales del BIOPARC: Desde la búsqueda inmediata de refugio, preparativos grupales o inicio del ciclo de sueño

Mientras millones de personas dirigían la mirada hacia el cielo ayer; en el BIOPARC, este evento ha ofrecido una oportunidad excepcional para que sus investigadores estudien el comportamiento de los animales y su respuesta a una alteración tan repentina de las condiciones de la luz natural. Esta operativa ha realizado un seguimiento específico de varias especies desde los días previos, mediante la observación directa y grabación de imagen y sonido, se ha podido comprobar cómo la reacción general ha sido la de adelantar los preparativos para hacer frente a la noche, es decir, han tenido la falsa sensación de que había llegado el momento de descansar. El hecho más destacado ha sido el de un grupo de sitatungas en el zoológico de Fuengirola que, de mantenerse tranquilos y relajados, como es habitual a esta hora, han pasado a mostrarse mucho más activos, de manera especialmente llamativa, se han observado de forma reiterada varios intentos de cópula.

Los elefantes Malik y Makena / BIOPARC

Aunque todo este material recopilado se va a compartir y estudiar posteriormente, en una primera evaluación se pueden extraer algunas conclusiones. El BIOPARC de Fuengirola, en coordinación con la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, se ha centrado en dos especies muy distintas, el binturong: un mamífero de hábitos principalmente nocturnos, el cual no ha mostrado grandes cambios, y la sitatunga, un antílope africano que ha demostrado la estrecha conexión entre los ciclos de luz y la oscuridad. En el caso de estos animales en Fuengirola, aunque no se puede afirmar que el eclipse sea directamente la causa de los intentos de cópula; la coincidencia temporal entre el oscurecimiento, el aumento de actividad y esta conducta reproductiva convierte la observación en un registro del comportamiento animal ante este fenómeno tan excepcional.

Por otro lado, en el BIOPARC de Valencia se han centrado en tres especies, aunque también se pudieron documentar otras significativas. La manada de elefante africano de sabana, con dos crías, continuó comiendo normalmente y sí mostró curiosidad por el inusual barullo de personas cercanas a ellos. De igual modo, se comportaron las tortugas gigantes de Aldabra. Asimismo, en la familia de chimpancés, una de las dos crías subió a la zona más alta de la recreación del árbol, y todos se reagruparon junto a su base; dirigiéndose también hacia el acceso a las zonas interiores. Resultó interesante las Gacelas de Thomson que, al encontrarse en el exterior al caer la noche automáticamente buscaron un refugio entre las rocas para dormir; y al regresar la luminosidad volvieron a su actividad. Cabe destacar lo sucedido con las aves: desde el incremento de movimiento en los avestruces, hasta la alteración del horario de alimentación de algunas de ellas que realmente no cenaron. Al oscurecerse buscaron sus nidos y se prepararon para descansar, con la salida casi inmediata del sol tuvieron un pequeño desajuste que les confundió; abandonaron el nido para posteriormente volverse a echarse a dormir.

Animales en la sabana / BIOPARC

Además, una experiencia impresionante vivieron ayer las personas que acudieron al punto de visionado habilitado por el BIOPARC Acuario de Gijón, para aprovechar el inmejorable emplazamiento. Además, como museo de ciencia, han participado en la campaña nacional “Una vista única. Cuídala”, promovida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la ONCE y la FECYT y ha entregado 8.000 gafas homologadas de forma gratuita a sus visitantes.

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De momento, el material recopilado durante este fenómeno está en plena fase de análisis y será contrastado con los registros obtenidos previamente a la misma hora; lo que permitirá determinar si los cambios detectados se corresponden con el eclipse o simplemente forman parte de sus rutinas habituales. Los resultados forman parte también del Proyecto TriEclipse, un proyecto pionero a nivel mundial liderado por la Unidad de Naturaleza, y que reúne el trabajo de diversos investigadores para averiguar las posibles repercusiones de estos inusuales sucesos sobre los seres vivos.