Personal de Prevención de Incendios reclama estabilidad y mejores condiciones ante el Palau de la Generalitat

El Sindicat de treballadors i treballadores de les Administracions Públiques i els serveis del País Valencià - Intersindical (STAS - Intersindical) de la Comunitat Valenciana ha realizado una manifestación frente al Palau de la Generalitat para protestar por las condiciones laborales en las que trabajan. La falta de efectivos, la precariedad laboral a la que están sometidos y la escasa estabilidad laboral a la que se enfrentan han sido los principales motivos que han reunido a cerca de medio centenar de personas para reivindicar sus derechos laborales y mejorar las condiciones en las que se encuentran.

Antonio Bernat, portavoz intersindicial de VAERSA por parte de STAS, ha informado sobre las mejoras que buscan encontrar con la protesta realizada, entre las que se encuentran la mejora de las condiciones de trabajo y que se reconozca la categoría de su trabajo: "la reivindicación principal es la estabilidad laboral, poder trabajar todo el año. Mucha gente trabaja entre cinco y nueve meses al año y no es suficiente". El cambio que ha percibido el clima en los últimos años ha provocado que los incendios sean más comunes durante los doce meses y que la prevención y vigilancia sea necesaria durante todo el año. Un problema que deja en evidencia la obsolescencia presente en el sistema del sector.

Protesta del personal de prevención de incendios de STAS-Intersindical frente al palau de la Generalitat el 14 de agosto / Fernando Bustamante

No es la única protesta presente. La temperatura a la que trabajan en los centros es otro de los problemas que perjudican la realización del trabajo del personal de prevención de incendios, que en muchas ocasiones superan los 36 grados. "No hacen nada por nuestras condiciones, trabajamos sin aire, sin pingüinos siquiera y nos falta personal durante todo el año", defiende el portavoz de la intersindical, que asegura que tan solo habían podido asistir a la concentración aquellas personas que se encontraban de libranza para poder cumplir con los servicios mínimos.

120 nuevos trabajadores

Para paliar la situación, la Conselleria se ha visto forzada a contratar a cerca de 120 personas como método de refuerzo. La contratación, según aseguran desde el propio sindicato, ha sido realizada "sin ningún tipo de proceso regulado, sin saber qué experiencia tienen y para dos meses". El intento de solucionar la situación sigue dejando en evidencia la falta de efectivos del sector. "Han preferido curar antes que prevenir, cuando debería haber sido al revés", expresa Héctor Aparicio, uno de los trabajadores del sector presentes en la protesta. Según opina el portavoz intersindical, la nueva incorporación de 120 personas sin experiencia previa se trata de "una forma de hacer propaganda política".

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Los poco más de cincuenta trabajadores presentes han mostrado su descontento con la escasez de medidas tomadas por parte de la Generalitat. La solución, a su forma de verlo, pasaría por hacer contratos fijos a los trabajadores, que siguen viviendo tras la incertidumbre del contrato discontinuo, y reforzar desde el principio el servicio a un trabajo que necesita de cuidados y atención durante los doce meses del año.