València acogerá la puesta en marcha de la nueva plataforma de la OCDE ante desastres naturales

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desembarcará en València el próximo mes de octubre con una cumbre sobre la gestión de los desastres naturales. Según ha informado este viernes el Gobierno de España, los días 5 y 6 de octubre el Cap i Casal acogerá la conferencia internacional "From Crisis to Recovery: Strengthening Regional Disaster Resilience", que reunirá a representantes de gobiernos nacionales, regionales y locales, instituciones europeas, organizaciones internacionales, expertos, sector privado, comunidad académica y asociaciones de personas afectadas por la dana.

El evento, organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la OCDE, se celebrará en Caixa Forum Valencia y servirá para presentar la Plataforma de la OCDE sobre Resiliencia Regional ante Desastres, una nueva iniciativa destinada a fomentar el aprendizaje entre países, el intercambio de experiencias y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno. España ejercerá la presidencia inaugural de la Plataforma durante su primer año de funcionamiento, consolidando su liderazgo en este ámbito dentro de la OCDE.

Esta iniciativa, según el ministerio, obedece a la necesidad de activar la gobernanza multinivel ante fenómenos extremos cada vez más intensos y frecuentes. La conferencia servirá para compartir mecanismos administrativos y de financiación con los que se pueda afrontar de una forma más ágil las futuras emergencias y para reconstruir proyectando territorios mejor preparados e infraestructuras más resilientes.

Ximo Puig, durante un congreso de la OCDE en València, en 2022. / Miguel Angel Montesinos

La contribución de todos los países permitirá a la OCDE, ante la que es embajador el expresident de la Generalitat, Ximo Puig, desarrollar un programa de trabajo centrado en el intercambio de buenas prácticas internacionales, el análisis comparado de modelos de gestión del riesgo y el diseño de herramientas que refuercen la capacidad de las administraciones públicas para prevenir, gestionar y recuperarse de futuras emergencias.

Lecciones aprendidas

Según la comunicación remitida por el Ministerio de Política Territorial, el programa de la conferencia abordará todas las fases de la gestión del riesgo de desastres, desde la prevención y la preparación hasta la respuesta inmediata, la reconstrucción y la recuperación a largo plazo. En las diferentes sesiones que se celebrarán los días 5 y 6 de octubre se analizarán, entre otros aspectos, la planificación territorial, la resiliencia de las infraestructuras, la financiación de la reconstrucción, la participación de las comunidades afectadas, la coordinación entre administraciones y la lucha contra la desinformación durante las emergencias.

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El proyecto culminará con la elaboración de un marco de referencia que recopilará las principales lecciones aprendidas y recomendaciones para la gestión del riesgo de desastres, sentando las bases para futuras iniciativas de cooperación internacional impulsadas por la OCDE. Para todo ello, lo ocurrido en la dana de octubre de 2024 puede servir de advertencia.