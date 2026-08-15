Una mujer que conducía en sentido contrario fallece en un accidente múltiple en la V-21

Una mujer ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico múltiple ocurrido en la autovía V-21, a la altura del término municipal de Foios. Según ha podido confirmar este diario, la víctima es una mujer de 34 años que conducía en dirección contraria y que ha impactado frontalmente contra otro vehículo que circulaba correctamente. La Guardia Civil investiga ahora si se trata de una conductora kamikaze o si, por el contrario, la mujer ha sufrido algún tipo de indisposición y se ha desorientado.

Un total de siete vehículos se han visto implicados en esta colisión múltiple en el que otras dos personas han resultado heridas por contusiones. Se trata de dos hombres de 24 y 41 años, que han tenido que ser trasladados en una ambulancia de Soporte Vital Básico al Hospital Clínico de València, según informan fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

Tres carriles cerrados

El accidente se ha producido sobre las 13.30 horas de este sábado a la altura del punto kilomético 12 de la V-21, provocando retenciones que en estos momentos superan los dos kilómetros, según informan fuentes del Centro de Gestión de Tráfico. Estas mismas fuentes informan que la colisión ha obligado a cerrar al tráfico varios carriles de la autovía en ambos sentidos.

Lugar en el que se ha producido el accidente de tráfico con varios vehículos implicados. / DGT

Así, en estos momentos permanecen cortados el carril central y el del Bus-Vao en sentido Valencia, mientras que en sentido a Castellón se ha cerrado al tráfico el carril Bus-VAO.

Al lugar se han desplazado efectivos de Tráfico de la Guardia Civil para regular la circulación, así como bomberos del Consorcio de Valencia, para asistir a los afectados. En concreto, se han movilizado tres dotaciones de la Pobla de Farnals, Sagunt y Burjassor, con un sargento de Sagunt.

A la llegada de los efectivos, los ocupantes de los vehículos afectados ya se encontraban fuera, a excepción de una persona que había quedado atrapada en el interior del coche, y que ha resultado ser la conductora que ha provocado el accidente. Los agentes han procedido a su excarcelación, dando por finalizados sus trabajos sobre las 14.53 horas.

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Según las primeras informaciones, el accidente se ha producido después de que un vehículo que circulaba en dirección contraria colisionara frontalmente contra otro vehículo. La fallecida es la conductora del coche que circulaba en contra dirección, y ahora se investigan los motivos por los que lo hacía.