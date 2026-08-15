Dos accidentes colapsan la A-7 y el baipás en plena operación salida

Viernes negro para las carreteras valencianas en plena operación salida del 15 de agosto. Varios accidentes de tráfico registrados en el eje A-7 y AP-7 ha provocado colas kilométricas en ambos sentidos tanto en el baipás como en la autovía del Mediterráneo. Los dos accidentes más graves se han registrado con apenas tres horas de diferencia. El primero de ellos, registrado en la A-7 a su paso por Benifaió ha obligado a cortar la autovía y a desviar el tráfico por la CV-42 y AP-7.

Sobre las 12:50 horas, un camión de gran tonelaje ha volcado en la A-7 en sentido Alicante y ha invadido los tres carriles de la vía. El accidente ha bloqueado el tráfico en sentido sur y ha convertido la autovía en una ratonera en hora punta. La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil de Tráfico ha tenido que activar un dispositivo especial para descongestionar la autovía y reabrir cuanto antes el tráfico en sentido Alicante. Para ello, y mientras una grúa de gran tonelaje trabajaba para apartar los restos del camión accidentado, se ha habilitado una vía alternativa para evitar el punto de corte a través de la CV-42 y la AP-7. Concretamente, se estableció un desvío desde la AP-7 por la salida de Silla para desde ahí incorporarse de nuevo a la A-7 a través de Almussafes por la CV-42.

El corte afectó al tramo comprendido aproximadamente entre los puntos kilométricos 360 y 363, en una zona situada entre los términos municipales de Picassent y Benifaió. Pese a este 'baipás', el corte de los tres carriles en sentido sur ha provocado retenciones de más de 6 kilómetros en sentido Alicante durante más de 4 horas hasta que, a medida que avanzaban los trabajos de retirada del tráiler, se ha podido reabrir uno de los carriles y recuperar la circulación a través de la vía bien entrada la tarde.

Con la A-7 todavía colapsada, un segundo accidente en el baipás a la altura de Paterna ha complicado aún más la operación salida en el área metropolitana de la capital. A las 15:30 horas, se ha registrado otro accidente en el que se han visto implicados varios vehículos a la altura de Paterna. El choque ha provocado un denso embotellamiento de más de 8 kilómetros y ha acabado afectando la circulación en todo el anillo metropolitano. También se vieron afectados los tres carriles de la autovía en sentido Barcelona y las retenciones afectaron a otras vías como los enlaces entre la A-7, la CV-35 y la V-30. El accidente se ha producido en el punto kilométrico 322 del baipás en sentido Barcelona en plena hora punta de salida de los polígonos industriales.

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Además de estos dos accidentes, el eje A-7 AP-7 ha registrado otros accidentes a lo largo de la jornada. Coincidiendo con el corte de la A-7 por el vuelco del camión, la DGT ha información de un tercer accidente en la AP-7, a su paso por Almussafes que también ha afectado la circulación en sentido Gandia. El incidente se ha producido a la altura del punto kilométrico 537 y provocado un kilómetro de retenciones.