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Una posible Dana pone en alerta las celebraciones del 15 de agosto en los pueblos del interior

Los posibles episodios de granizo, las altas precipitaciones y la probabilidad de que aumente el caudal de ríos y barrancos complican las festividades del día de la Asunción de la Virgen

Port de Sagunt MRV VLC El paso de una DANA deja lluvias torrenciales a su paso por el Camp de Morvedre. VERANO . LLUVIAS . INUNDACIONES EN SAGUNT

Port de Sagunt MRV VLC El paso de una DANA deja lluvias torrenciales a su paso por el Camp de Morvedre. VERANO . LLUVIAS . INUNDACIONES EN SAGUNT / Daniel Tortajada / LEV

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Kevin Contreras

València

La situación meteorológica para varios de los pueblos del interior no es nada halagüeña. Una posible dana, parecida a la que asoló València el 29 de octubre de 2024, hará peligrar las festividades y celeraciones que los pueblos del interior tienen preparadas para el sábado 15 de agosto, día en el que se celebra el día de la Asunción de la Virgen. Las complicaciones climatológicas advierten de la fuerte presencia de lluvias en las distintas zonas del interior que podrán ver perjudicadas sus celebraciones.

La vaguada que llegará a València proveniente de la parte más occidental de la península ibérica supondrá que muchos de los pueblos del interior pasen por agua muchas de las celebraciones o se vean obligados a cancelarlas. No solo es el peligro de las fuertes lluvias, sino la posibilidad de que aparezcan fuertes rachas de viento capaces de provocar reventones térmicos, posibles episodios de granizo y considerables aumentos en el caudal de los ríos y barrancos de la Comunitat. Levante-EMV ha recopilado cuáles serán las comarcas más afectadas bajo el aviso emitido por la Agencia Estatal de Metereología (AEMET).

Los avisos por provincias

La totalidad de la provincia de València se encontrará bajo aviso durante gran parte del fin de semana, en especial durante el viernes 14 y el sábado 15. La zona más afectada será 'La Plana d'Utiel i Requena', que a lo largo del fin de semana estará bajo aviso naranja el viernes 14, mientras que el sábado 15 se encontrará bajo aviso amarillo, misma situación que compartirá con el resto de comarcas de la provincia valenciana. El domingo, tanto la provincia de València como la de Alicante finalmente se librarán del aviso por posibles lluvias y tormentas.

Por su parte, Castellón también se verá afectada por los avisos entre el viernes 14 y el domingo 16, siendo la única de las tres provincias que también contará con avisos el domingo, más concretamente la zona de 'els Ports' y el 'Alt Maestrat', que estará bajo alerta amarilla tanto el viernes como el domingo y bajo alerta naranja el sábado, siendo la zona más afectada de todas. 'Alt Palència', 'Alt Millars' y 'Alcalatén' también padecerán los efectos de la alerta el viernes y el sábado, mientras que el domingo se librarán de los peligros.

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VALENCIA VLC LLUVIAS EN VALENCIA

VALENCIA VLC LLUVIAS EN VALENCIA / Eduardo Ripoll / LEV

Por último, Alicante tan solo se encontrará bajo aviso en el norte de la provincia. El viernes, serán las zonas de 'la Marina Alta' y 'Comtat' las que se encontrarán bajo alerta amarilla, mientras que el sábado se sumarán a ellas las comarcas de 'Alcoià' y 'Alt Vinalopó' como las que se encuentran bajo aviso amarillo. El domingo será un día de respiro para la totalidad de la provincia alicantina, que verá como la totalidad de sus zonas respirarán tranquilas al no verse afectadas.

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