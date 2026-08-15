Sigue en directo la dana que está afectando la Comunitat Valenciana: lluvias, granizo y viento

Las tormentas avanzan hacia el norte y alcanzan el área metropolitana de Valencia

Las imágenes del radar meteorológico muestran cómo el núcleo de tormentas se desplaza de sur a norte y afecta ya al área metropolitana de Valencia, después de dejar durante la tarde episodios de lluvia muy intensa, granizo y fuertes rachas de viento en distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

El episodio ha sido especialmente adverso en zonas del interior, donde las precipitaciones han descargado con gran intensidad en periodos muy cortos de tiempo. A medida que las células tormentosas avanzan hacia el norte, la inestabilidad se extiende hacia nuevas comarcas y obliga a mantener la atención ante la posibilidad de nuevos chubascos torrenciales, aparato eléctrico, granizo y rachas de viento muy fuertes.

La evolución del radar refleja además una situación muy dinámica, con tormentas capaces de intensificarse rápidamente y descargar grandes cantidades de agua de forma localizada. Tras los importantes acumulados registrados durante la tarde, el foco se desplaza ahora hacia el entorno de Valencia y su área metropolitana, mientras el frente tormentoso continúa progresando hacia el norte de la Comunitat.