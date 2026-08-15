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Sigue en directo la dana que está afectando la Comunitat Valenciana: lluvias, granizo y viento

Varias células de tormenta están recorriendo el interior de la provincias de Castellón y Valencia

Impersionante imagen de un frente tormentoso sobre Cullera

Impersionante imagen de un frente tormentoso sobre Cullera / Pilar Olaya

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Jaime Roch

Abraham Pérez

Marina Pérez

Íñigo Roy

Las previsiones se han cumplido. Desde primera hora de la tarde, un frente de tormentas está descargando con fuera en algunos puntos del interior de las provincias de Valencia y Castellón. Una vaguada está favoreciendo la creación de células de gran actividad con gran aparato eléctrico y fuertes rachas de viento, de hasta 100 kilómetros por hora en Torás (Castellón) y 71 en Calles.

La tormenta formada entre el interior de las provincias de Valencia y Castellón ha alcanzado una intensidad extraordinaria en algunos puntos y está provocando un rápido aumento del caudal en ramblas y barrancos de la zona, especialmente allí donde las precipitaciones se han concentrado en poco tiempo.

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