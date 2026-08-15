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Sigue en directo la dana que está afectando la Comunitat Valenciana: lluvias, granizo y viento
Varias células de tormenta están recorriendo el interior de la provincias de Castellón y Valencia
Las previsiones se han cumplido. Desde primera hora de la tarde, un frente de tormentas está descargando con fuera en algunos puntos del interior de las provincias de Valencia y Castellón. Una vaguada está favoreciendo la creación de células de gran actividad con gran aparato eléctrico y fuertes rachas de viento, de hasta 100 kilómetros por hora en Torás (Castellón) y 71 en Calles.
La tormenta formada entre el interior de las provincias de Valencia y Castellón ha alcanzado una intensidad extraordinaria en algunos puntos y está provocando un rápido aumento del caudal en ramblas y barrancos de la zona, especialmente allí donde las precipitaciones se han concentrado en poco tiempo.
Las tormentas avanzan hacia el norte y alcanzan el área metropolitana de Valencia
Las imágenes del radar meteorológico muestran cómo el núcleo de tormentas se desplaza de sur a norte y afecta ya al área metropolitana de Valencia, después de dejar durante la tarde episodios de lluvia muy intensa, granizo y fuertes rachas de viento en distintos puntos de la Comunitat Valenciana.
El episodio ha sido especialmente adverso en zonas del interior, donde las precipitaciones han descargado con gran intensidad en periodos muy cortos de tiempo. A medida que las células tormentosas avanzan hacia el norte, la inestabilidad se extiende hacia nuevas comarcas y obliga a mantener la atención ante la posibilidad de nuevos chubascos torrenciales, aparato eléctrico, granizo y rachas de viento muy fuertes.
La evolución del radar refleja además una situación muy dinámica, con tormentas capaces de intensificarse rápidamente y descargar grandes cantidades de agua de forma localizada. Tras los importantes acumulados registrados durante la tarde, el foco se desplaza ahora hacia el entorno de Valencia y su área metropolitana, mientras el frente tormentoso continúa progresando hacia el norte de la Comunitat.
Abraham Pérez
Aemet amplía el aviso naranja por lluvia y tormentas a varias zonas de Valencia y el interior sur de Castellón
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este sábado por la tarde los avisos activos ante el episodio de lluvias y tormentas. El aviso naranja, previsto inicialmente para el interior norte de Castellón, se amplía también al interior sur de esta provincia y al interior norte y litoral sur de Valencia.
Comienza a llover València
La tormenta se sitúa ahora sobre el área metropolitana de València. Aunque llueve de forma ligera, la tormenta trae consigo un gran aparato eléctrico
Retrasan la apertura del festival Mediterránea por la tormenta
Al igual que el Medusa, las tormentas que están afectando la Safor, la Ribera y las comarcas del interior de la Comunitat Valenciana han obligado a retrasar la apertura del festival Mediterránea, en Gandia.
Aviso naranja por lluvias en el interior de València y Castellón y también en la Ribera y Safor
La Aemet eleva el riesgo de lluvia a naranja en Cullera hasta las 19:00 horas
A medida que avanza la tormenta de norte a sur, las previsiones empeoran. El frente está en este momento llegando a València y se esperan lluviar a partir de ahora. En Cullera, la Aemet ha decidido elevar el riesgo por lluvias a naranja hasta las 19: 00 horas
Las tormentas se ceban con el interior de la Comunitat Valenciana: ramblas crecidas tras 141,6 l/m² y rachas de 100 km/h en Torás
Las tormentas se han cebado con el interior de la Comunitat Valenciana. El interior de Castellón permanece en aviso naranja por tormentas, en una jornada marcada por el riesgo de inundaciones súbitas, pedrisco y fuertes reventones asociados a las células tormentosas. El temporal ya ha dejado acumulados de 141,6 litros por metro cuadrado en el municipio castellonense de Torás, donde el viento ha alcanzado rachas de 100 kilómetros por hora.
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La previsión de tormentas obliga a retrasar la apertura del Medusa
El Medusa Festival ha decidido retrasar dos horas, hasta las 20.00 horas, la apertura de puertas de su segunda jornada, prevista inicialmente para las cinco de la tarde, como medida de precaución ante las previsiones meteorológicas adversas.
La organización ha explicado que existe una posibilidad pequeña, pero real, de que se produzcan chubascos durante las primeras horas de la tarde, por lo que ha optado por mantener el recinto despejado durante esa franja horaria para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.
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