El alcalde de Cofrentes cree que la decisión sobre Almaraz "cambia por completo el panorama para el resto de plantas"

El alcalde de Cofrentes, Salvador Honrubia Mora, (de Ciudadanos, con mayoría absolutísima de 7 concejales) considera "una gran noticia" la decisión del Gobierno central de prorrogar la vida a la central nuclear de Almaraz (comarca de Campo Arañuelo en Cáceres). "No me lo esperaba y menos en agosto, pero es una gran noticia: Cambia el panorama para Almaraz y su comarca y cambia por completo el panorama para el resto de reactores de plantas en España", asegura a Levante-EMV en conversación telefónica.

Una "buena noticia" que espera que extienda a la central nuclear de Cofrentes que supone, para este municipio del Valle de Ayora de 1.113 habitantes (datos de 2025), "un motor economico, empleo, dinamismo y tirón en todos los municipios de la comarca, porque son empresas de servicios que trabajan con la central y dan el servicio al municipio". Cofrentes ingresa actualmente de la central nuclear 7 millones de euros anuales por impuestos como el IAE, bienes de características especiales...). "Son impuestos directos como cualquier otra industria", explica, al ser preguntado sobre los beneficios fiscales para Cofrentes debido a la presencia de la central nuclear

El alcalde de Cofrentes Salvador Honrubia Mas ve posibles similitudes entre el futuro inminente de las centrales nucleares de Almaraz y Cofrentes. "La prórroga de tres años [para Almaraz] es lo que solicitaron las electrícas [la central cacereña es propiedad de Iberdrola, Naturgy y Endesa), aunque las licencias las concede el Consejo de Seguridad Nuclear. En 2020 le concedieron la licencia a Almaraz para diez años. Para Cofrentes también la pidieron en 2020 las electricas y los municipios [de la comarca del Valle de Ayora], que mantuvieran la licencia hasta 2030. Aunque se podría pedir la prórroga o una nueva licencia", reflexiona el regidor. Una opción que el munícipe ve ve más factible para Cofrentes "al concender esa ampliación a Almaraz hasta 2030". Aunque dependerá de las elecciones de 2027. "Si hay un cambio de gobierno hay partidos que se han manifestado a favor del parque nuclear español".

Preguntado por las críticas de la plataforma Tanquem Cofrentes, que vaticinaba en unas jornadas celebradas en junio que "las nucleares no las cerrará el movimiento ecologista, las cerrarán los economistas", el alcalde Salvador Honrubia Mora señala que es "una opinion muy particular. Seguro que las eléctricas no opinan lo mismo. Ni los empresarios. La Cámara de Comercio y el resto de empresarios se manifiestan por la continuidad y para evitar el desastre que supondría el cierre para la economía valenciana".

Respecto al incidente nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES que los clasifica del 0 al 7) notificado por la central nuclear Cofrentes (Valencia) el pasado 2 de mayo, que afectó a unas válvulas que fueron sustituidas, "sin consecuencias para los trabajadores, el público o el medioambiente", según el Consejo de Seguridad Nuclear, el alcalde asegura que "no me intranquiliza, para nada. La poblacion informada, consciente de lo que hay, a través del comité local de informacion que se hace todos los años".

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Para concluir, el alcalde declina dirigirse al Gobierno central tras la decisión sobre Almaraz. "Nada que decir creo que ha sido consecuente", asegura a Levante-EMV.