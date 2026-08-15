Giro brusco del tiempo para el fin semana: Una vaguada traerá tormentas y granizo a la Comunitat Valenciana

Del calor a la lluvia y a las tormentas en apenas 24 horas. Y es que de cumplirse las predicciones meteorológicas, el fin de semana podría estar pasado por agua y hasta granizo en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. A partir del mediodía del sábado 15 de agosto, se espera que una serie de fuertes precipitaciones afecte especialmente al interior de las provincias de València y Castellón. Según las previsiones, podrían caer más de 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 60 litros por metro cuadrado en menos de tres, lo que supone un riesgo notable debido al aumento de ríos y barrancos que se podría dar a causa de las fuertes precipitaciones.

Una vaguada iniciada en la parte occidental del país será la causante del cambio tan drástico de tiempo, según ha alertado la Generalitat a través de una nota informativa. Además, a ella se sumarán una serie de rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros, llegando a alcanzar los 100 en varios puntos interiores de la Comunitat Valenciana. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias podrían comenzar el viernes 14 a partir de las 16 horas, pero se espera que el episodio de mayor intensidad comience a partir del sábado 15, especialmente en el interior.

Los peligros de la vaguada

Según Meteored, esta vaguada está formada por "una zona de bajas presiones debida a una entrada de aire frío, que está asociada a una ondulación hacia el sur del chorro polar". Durante los meses que dura la temporada de verano, este fenómeno tiende a derivar en el desarrollo de fuertes tormentas que asolan las zonas afectadas, justo lo que está previsto que suceda durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto.

El fenómeno meteorológico, sumado a la entrada de aire caliente desde el Mediterráneo, favorecerá la aparición de una posible dana en el centro de la vaguada, que podría desencadenar tormentas localmente fuertes en algunos puntos del interior durante el sábado 15 y el domingo 16.

Vuelven las lluvias a la Comunitat Valenciana / PILAR CORTES

Además, las fuertes rachas de viento podrían provocar reventones térmicos en los diferentes puntos de la Comunitat Valenciana, también en el interior, justo en el fin de semana que vuelve a celebrarse el festival Medusa, que ya sufrió uno en 2022 y acabó con un fallecido. Los modelos mesoescalares indican que podrían existir picos de más de entre 80 y 90 kilómetros por hora que serán capaces de provocar varios desperfectos materiales, mientras que la actividad eléctrica será "localmente significativa".

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A su vez, el Laboratorio Europeo de Tormentas Severas advierte de la alta probabilidad de que haga acto de presencia un granizo con un diámetro superior a dos centímetros, llegando a alcanzar incluso los 5 centímetros, en una época en el que los pedriscos de hielo son muy frecuentes y tienen efectos devastadores para los agrícolas. Para extremar las precauciones, Aemet ha activado el aviso naranja en varias zonas del interior valenciano, que espera que las precipitaciones decaigan durante la noche pese a que la alerta seguirá presente.