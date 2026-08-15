Una Patacona irreconocible: vacía en pleno 15 de agosto tras ser desalojada por el temporal en Valencia

Una estampa insólita. Una imagen difícil de imaginar en pleno 15 de agosto. La playa de La Patacona, en Alboraia, una de las más concurridas del área metropolitana de Valencia durante el verano, ha quedado completamente vacía este sábado sin bañistas en uno de los días centrales del verano ante el avance de las fuertes tormentas que durante la tarde han recorrido la Comunitat Valenciana.

El paseo marítimo y los edificios de primera línea contemplaban esta tarde un arenal vacío mientras el frente tormentoso se aproximaba al área metropolitana.

Sombrillas, toallas y bañistas han dejado paso a un arenal prácticamente desierto, mientras el cielo se oscurecía ante la aproximación del núcleo tormentoso.

La Policía Local ha procedido al desalojo de la playa como medida de precaución y se ha izado la bandera roja, dejando una estampa especialmente llamativa en una de las jornadas tradicionalmente de mayor actividad turística y desplazamientos hacia el litoral.

El contraste resulta todavía más espectacular por la fecha ya que durante estas fechas suele concentrar a miles de vecinos y visitantes. El 15 de agosto se encuentra en pleno corazón de la temporada alta y coincide con uno de los fines de semana de mayor movilidad hacia las playas y zonas de segunda residencia. La propia Dirección General de Tráfico había advertido de una elevada intensidad de desplazamientos hacia el litoral durante esta jornada festiva.

P. Olaya

Las tormentas

Las imágenes del radar meteorológico muestran el desplazamiento de las tormentas de sur a norte, después de una tarde muy complicada en numerosos puntos del interior de las provincias de Valencia y Castellón.

El episodio ha llegado progresivamente al entorno de Valencia y su área metropolitana, después de dejar precipitaciones de gran intensidad, granizo y fuertes rachas de viento en otras comarcas de la Comunitat.

Aemet ha ido actualizando los avisos durante la tarde ante la intensidad del fenómeno. A las 18.04 horas, la Agencia Estatal de Meteorología amplió el aviso naranja por lluvias y tormentas al interior sur de Castellón y al interior norte y litoral sur de Valencia, mientras el resto de la Comunitat permanecía bajo avisos amarillos.

La previsión contempla tormentas que pueden estar acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, además de precipitaciones capaces de acumular importantes cantidades de agua en apenas una hora. En algunas zonas del interior de Valencia y Castellón, Aemet elevó el umbral previsto hasta los 50 litros por metro cuadrado en una hora, sin descartar que pudiera superarse localmente.

Hasta 142 litros

La violencia de las tormentas se ha hecho especialmente patente durante la tarde en el interior de Castellón. En Torás, en la comarca del Alto Palancia, las estaciones de la red de Avamet han registrado cerca de 142 litros por metro cuadrado, acompañados de abundante granizo y rachas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora.

Agustí Perales Iborra

Las fuertes precipitaciones también han provocado incidencias. Los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón tuvieron que movilizarse para rescatar a seis personas que habían quedado aisladas en una furgoneta en un camino de Bejís debido a un desprendimiento relacionado con las intensas lluvias.

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Aemet ya había advertido de que este sábado 15 de agosto sería previsiblemente el día más adverso del episodio, con tormentas que podían alcanzar intensidad fuerte o muy fuerte y estar acompañadas de granizo de tamaño importante y rachas intensas de viento.