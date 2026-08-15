El PSPV-PSOE denuncia que el PP encarece la vivienda protegida hasta hacerla inaccesible para la mayoría de valencianos: “Pérez Llorca hace VPP para ricos y para los promotores inmobiliarios”

El PSPV-PSOE denuncia que el Consell del Partido Popular y de Pérez Llorca ha vuelto a encarecer la vivienda de protección pública y está situándola en unos precios que la hacen cada vez más inaccesible para las familias, jóvenes y clases medias valencianas.

La Generalitat ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana este viernes “con plena agosticidad y alevosía”, la nueva actualización del módulo de vivienda protegida, que pasa de 2.400 a 2.568 euros por metro cuadrado, un incremento del 7 por ciento.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, María José Salvador, ha criticado que el Consell haya elegido precisamente un viernes 14 de agosto, víspera del festivo del 15 de agosto y en pleno periodo vacacional, para publicar una medida que supone volver a encarecer el precio máximo de la vivienda protegida.

“Es una muestra más de la falta de transparencia y de sensibilidad de este Consell: mientras miles de valencianos están preocupados por no poder acceder a una vivienda, el PP aprovecha el periodo vacacional para subir de nuevo el precio de la vivienda protegida”, ha señalado.

Salvador ha recordado que esta es la segunda subida del módulo desde que el Consell del PP introdujo en 2024 el denominado módulo dinámico, que pasó entonces a situarse en 2.400 euros por metro cuadrado. “Ya advertimos de que ese módulo dinámico abría la puerta a nuevas subidas y hoy se confirma: en menos de dos años han vuelto a incrementarlo y ya estamos en 2.568 euros por metro cuadrado”, ha señalado.

Salvador ha recordado que esta es la segunda subida del módulo desde que el Consell del PP introdujo en 2024 el denominado módulo dinámico, que pasó entonces a situarse en 2.400 euros por metro cuadrado.

“La política de vivienda protegida del Partido Popular y de Pérez Llorca está en las antípodas de garantizar el derecho a una vivienda asequible. Están consiguiendo que aquello que debería servir para que una persona que no puede acceder al mercado libre pueda tener una vivienda sea cada vez más caro y, por tanto, más inaccesible”, ha denunciado la dirigente socialista.

La portavoz adjunta del PSPV ha advertido de que “el PP está convirtiendo la vivienda protegida en una vivienda cada vez más protegida de los valencianos, a no ser que seas rico, y más accesible para los intereses de los promotores”. “No puede ser que la solución del Consell ante el incremento de los costes sea trasladar permanentemente la factura a quienes necesitan una vivienda protegida”, ha apuntado.

En este sentido, Salvador ha criticado también el modelo del Plan VIVE, que considera “un desastre desde el punto de vista de la política de vivienda pública”. “El PP utiliza suelo público y recursos públicos para favorecer a los promotores privados mediante fórmulas como la permuta y, al mismo tiempo, aumenta el precio de las viviendas que deberían estar destinadas a quienes tienen más dificultades para acceder al mercado”, ha explicado.

“La Generalitat no puede utilizar lo público para garantizar el negocio privado y después llamar vivienda asequible a una vivienda cuyo precio no pueden asumir miles de familias valencianas”, ha subrayado.

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Por ello, el PSPV-PSOE exige a Pérez Llorca que “revierta esta nueva subida y cambie radicalmente su política de vivienda”. “La vivienda protegida tiene que estar para proteger a las personas que no pueden acceder a la vivienda libre, no para garantizar el margen de los promotores. Desde el PSPV vamos a seguir defendiendo una política de vivienda pública que ponga por delante el derecho de los valencianos a tener una vivienda digna y asequible y no los intereses privados”, ha concluido Salvador.