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Los pueblos donde más ha llovido en la Comunitat Valenciana, según Aemet: Bejís lidera con 186 l/m²

La tormenta deja lluvias torrenciales, granizo, fuertes rachas de viento y un desplome de las temperaturas, con valores impropios de mediados de agosto en varios puntos del interior

Cae el histórico árbol de la plaza de la Iglesia de Estivella tras el fuerte temporal

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Cae el histórico árbol de la plaza de la Iglesia de Estivella tras el fuerte temporal / Levante-EMV

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Jaime Roch

Jaime Roch

València

La tormenta tras el aviso naranja ha dejado registros muy desiguales en la Comunitat Valenciana, con Bejís muy por encima del resto, mientras el paso del frente ha provocado desplomes térmicos de hasta 20 grados en algunos puntos del interior.

Bejís, en el interior de Castellón, encabeza con enorme diferencia la lista de municipios más castigados tras lluvias con una intensidad extraordinaria en algunos puntos y con un acumulado de 186,4 litros por metro cuadrado, muy por encima del resto de observatorios, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Tras Bejís aparecen Andilla, con 40 l/m², y Chelva, con 32,4 l/m². También destacan los registros de Villalonga, con 25,2 litros, Càrcer, con 18,6, y el Aeropuerto de València, con 17,9 l/m².

En El Toro se han recogido 16,6 litros por metro cuadrado; en Antella, 16; en Ontinyent, 14,2; y otro observatorio de Chelva ha contabilizado 12,6. Por debajo aparecen Bicorp, con 8,4 l/m²; Xàtiva, con 8; Tancat de Mília, con 6,8; Carcaixent, con 5,8; Barx, con 4; València, con 3,8, y Miramar, con 3,6 litros por metro cuadrado.

El dato de Bejís

El dato de Bejís sobresale especialmente por la enorme diferencia respecto al resto de localidades. Los 186,2 l/m² acumulados reflejan el carácter extremadamente localizado de unas tormentas capaces de descargar grandes cantidades de agua en áreas muy reducidas mientras en otros municipios próximos los registros han sido mucho menores.

La intensidad de las precipitaciones ha ido acompañada además de granizo y fuertes rachas de viento en algunos puntos, dentro de un episodio que ha afectado principalmente a zonas del interior de Castellón y Valencia.

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P. Olaya

Las temperaturas

Otro de los efectos más llamativos del episodio ha sido el brusco descenso de las temperaturas al paso de las tormentas.

En la ciudad de València, el termómetro se encontraba por encima de los 30 grados antes de la llegada de la lluvia, pero descendió hasta los 22,9 ºC a las 19.00 horas. Se trata de la temperatura más baja registrada durante este mes de agosto en la ciudad, que hasta este sábado no había bajado de los 24 grados.

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Alba Grimaldos

Todavía más espectacular ha sido el desplome en Bejís. Antes de la tormenta, la temperatura superaba los 32 ºC, pero a las 16.54 horas había caído hasta los 12,7 ºC.

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Eso supone un descenso de cerca de 20 grados en muy poco tiempo, una variación que evidencia la violencia con la que la tormenta ha atravesado la zona.

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