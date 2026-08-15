Aemet amplía el aviso naranja por lluvia y tormentas a varias zonas de Valencia y el interior sur de Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este sábado por la tarde los avisos activos ante el episodio de lluvias y tormentas. El aviso naranja, previsto inicialmente para el interior norte de Castellón, se amplía también al interior sur de esta provincia y al interior norte y litoral sur de Valencia.

En el interior norte de Castellón se mantiene el aviso naranja por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. El aviso permanece activo entre las 14.00 y las 21.59 horas.

La tormenta se deja notar durante el "Supersábado" de la Fira de Xàtiva / Perales Iborra

En el interior sur de Castellón, Aemet ha activado también el nivel naranja por precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 17.00 y las 21.59 horas. Se esperan chubascos que pueden acumular localmente estas cantidades o incluso superarlas.

Hasta 50 litros en Valencia

En la provincia de Valencia, el interior norte queda bajo aviso naranja por precipitaciones acumuladas de 50 litros por metro cuadrado en una hora entre las 17.00 y las 21.59 horas. La previsión contempla chubascos que podrían superar puntualmente esta cantidad.

Por su parte, el litoral sur de Valencia tiene activo un aviso naranja por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, entre las 17.00 y las 19.59 horas. El resto de la Comunitat Valenciana mantiene durante la tarde avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas.

Festivales en cuarentena

Como consecuencia de las inclemencias meteorológicas, varios festivales de música que estaban programados para este sábado en la provincia de Valencia se han visto en la necesidad de modificar sus horarios, a la espera de la evolución del tiempo. Es el caso del Medusa Festival de Cullera, donde la organización ha decidido retrasar dos horas, hasta las 20.00 horas, la apertura de puertas de su segunda jornada, prevista inicialmente para las cinco de la tarde, como medida de precaución ante las previsiones meteorológicas adversas.

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Al igual que el Medusa, las tormentas que están afectando la Safor, la Ribera y las comarcas del interior de la Comunitat Valenciana han obligado a retrasar la apertura del festival Mediterránea, en Gandia. Por el momento la organización no ha precisado la hora en la que está previsto abrir las puertas al público y ha instado a los asistentes a permanecer atentos a sus redes sociales para estar al tanto de las novedades.