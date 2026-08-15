Las tormentas se ceban con el interior de la Comunitat Valenciana: ramblas crecidas tras 141,6 l/m² y rachas de 100 km/h en Torás

Las tormentas se han cebado con el interior de la Comunitat Valenciana. El interior de Castellón permanece en aviso naranja por tormentas, en una jornada marcada por el riesgo de inundaciones súbitas, pedrisco y fuertes reventones asociados a las células tormentosas. El temporal ya ha dejado acumulados de 141,6 litros por metro cuadrado en el municipio castellonense de Torás, donde el viento ha alcanzado rachas de 100 kilómetros por hora.

Los datos

Según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), las precipitaciones también han dejado hasta el momento 70,1 l/m² en Calles, 60,6 l/m² en Bejís, 46 l/m² en El Toro y 37,8 l/m² en Higueruelas.

La tormenta formada entre el interior de las provincias de Valencia y Castellón ha alcanzado una intensidad extraordinaria en algunos puntos y está provocando un rápido aumento del caudal en ramblas y barrancos de la zona, especialmente allí donde las precipitaciones se han concentrado en poco tiempo.

Precisamente, desde Emergencias piden especial atención en el Alto Palancia, donde se están registrando tormentas muy intensas, acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo. La red de Avamet está midiendo acumulados de lluvia que superan los 140 l/m² en muy poco tiempo, lo que incrementa el riesgo de crecidas rápidas e inundaciones puntuales.

La lluvia ha hecho acto de presencia en el "Supersábado" de la Fira de Xàtiva. / PERALES IBORRA

Máximas de casi 40 grados

El fuerte episodio tormentoso contrasta con el calor extremo que continúa afectando a buena parte de la Comunitat Valenciana. Las temperaturas máximas registradas hasta primera hora de la tarde han rozado este sábado los 40 grados, mientras que la elevada humedad ha disparado la sensación térmica hasta los 45 grados en algunos municipios.

La máxima hasta ese momento se ha registrado en Orihuela (Alicante), con 39,7 ºC. También se han alcanzado 38,9 ºC en Albatera, 38,7 ºC en Cox y Redován, 38,3 ºC en Crevillent, 38 ºC en Almoradí y 37,7 ºC en Ontinyent, según Avamet.

Más llamativa todavía ha sido la sensación térmica. En Alzira y Sumacàrcer, ambos municipios de la provincia de Valencia, ha llegado a alcanzar los 45 grados, pese a que las temperaturas máximas han sido de 34,2 y 34,5 ºC, respectivamente.

Imagen de destrozos en la Fira de Xàtiva durante este sábado 15 de agosto. / Agustí Perales Iborra

En Anna, con una máxima de 35,8 ºC, la sensación térmica ha alcanzado los 44 grados. También se han registrado valores equivalentes a 43 grados en El Verger, donde el termómetro ha marcado 34,3 ºC, y en Xàbia, con una máxima de 34,2 ºC.

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La Comunitat vive así una tarde meteorológicamente muy adversa, con calor sofocante en numerosas localidades y tormentas de gran intensidad en las comarcas del interior, donde la acumulación de grandes cantidades de agua en poco tiempo eleva especialmente el riesgo de crecidas repentinas.