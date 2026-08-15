La Universitat de València pierde posiciones en el ranking de Shanghái y la UPV resiste entre las 500 mejores del mundo

La Universitat de València (UV) pierde terreno en la nueva edición del Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido como ranking de Shanghái, mientras que la Universitat Politècnica de València (UPV) consigue mantener su posición entre las 500 mejores universidades del mundo. A nivel mundial, Harvard vuelve a encabezar la lista, seguida por Stanford y el Massachusetts Institute of Technology (MIT). En España, la Universitat de Barcelona es la mejor clasificada, situada en el tramo 151-200 del mundo

La edición de 2026 sitúa a la Universitat de València en el tramo 301-400, después de que el año pasado apareciera entre las 201 y 300 mejores del mundo. La caída no permite hablar de una posición exacta perdida —ShanghaiRanking publica por tramos a partir del puesto 100—, pero sí supone el descenso de un escalón de cien posiciones en la clasificación mundial.

La UPV, en cambio, permanece en el tramo 401-500, exactamente el mismo en el que ya estaba en 2025. Es, por tanto, la universidad valenciana que mejor resiste la comparación interanual.

Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. / J.M. López / JM Lopez

El cambio es especialmente significativo para la Universitat de València porque hace un año era la segunda universidad española, solo por detrás de la Universitat de Barcelona. En 2026 pasa a ocupar el grupo de las universidades españolas situadas entre los puestos 4 y 7, empatada en ese tramo con la Autónoma de Madrid, Granada y la Universidad del País Vasco.

Retroceso del resto

De las valencianas, el retroceso más acusado corresponde a la Universitat Jaume I de Castelló, que pasa del tramo 601-700 al 801-900, alejándose todavía más de las dos grandes universidades valencianas. También pierde posiciones la Universidad de Alicante, que cae del 601-700 al 901-1000, el último tramo que contempla el ranking. La Universidad Miguel Hernández de Elche, que ya no aparecía entre las 1.000 mejores en 2025, tampoco figura en la edición de 2026. El resultado deja una fotografía cada vez más polarizada del sistema universitario valenciano: mientras la UV y la UPV siguen dentro del grupo de las universidades españolas mejor situadas, Alicante y Castellón retroceden con fuerza y la UMH continúa fuera de la clasificación.

La clasificación española de 2026 queda encabezada de nuevo por la Universitat de Barcelona, que se mantiene en el tramo 151-200. Por detrás aparecen la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid, ambas en el 201-300. La Autónoma de Madrid, Granada, País Vasco y Universitat de València se sitúan en el 301-400. Y en el siguiente escalón aparecen la UPV, Pompeu Fabra, Navarra, Sevilla y Zaragoza, todas entre las 401 y 500.

La UPV mantiene el puesto mundial

La evolución de la Politècnica es diferente. Su posición mundial no cambia respecto al año pasado: continúa en el intervalo 401-500. También mantiene su presencia entre las diez universidades españolas mejor clasificadas, aunque el nuevo reparto de posiciones nacionales la sitúa en el grupo 8-12, frente al 9-10 que ocupaba en 2025.

Fachada de la Universidad Miguel Hernández de Elche. / UMH

Esto no significa necesariamente que la UPV haya ganado posiciones concretas. Al tratarse de tramos amplios, lo que refleja el ranking es que continúa en el mismo nivel mundial, mientras otras universidades han cambiado de tramo.

La resistencia de la UPV resulta especialmente relevante porque el ARWU mide fundamentalmente la dimensión investigadora de las universidades. El ranking utiliza seis indicadores objetivos relacionados, entre otros aspectos, con los premios Nobel y medallas Fields, los investigadores altamente citados, las publicaciones en Nature y Science, los artículos indexados en Web of Science y el rendimiento académico por profesor.

Valencia pierde a su universidad en el 'top 300'

El principal cambio para el sistema universitario valenciano es, por tanto, que Valencia deja de tener una universidad dentro del grupo de las 300 mejores del mundo según Shanghái. En 2025 la Universitat de València ocupaba el tramo 201-300 y era la segunda española. La UPV aparecía en el 401-500. Ambos datos permanecían estables respecto a 2024. Un año después, la UV baja al 301-400 y la UPV continúa en el 401-500.

El grupo de cabeza nacional es ahora más amplio, aunque la representación española total dentro del millar de mejores universidades se reduce

El retroceso de la Universitat de València también se aprecia en la clasificación nacional: pasa del segundo puesto al grupo 4-7. En otras palabras, deja de ser la alternativa inmediata a Barcelona en el ranking español.

Menos universidades españolas, pero más en el 'top 500'

El retroceso de la UV se produce además en un año en el que España reduce su presencia global en el ranking. La edición de 2025 incluía 36 universidades españolas entre las 1.000 mejores del mundo.La lista de 2026 facilitada por ShanghaiRanking reduce esa cifra a 30 universidades.

Sin embargo, hay un dato que matiza la fotografía: España aumenta de diez a doce el número de universidades situadas dentro de las 500 primeras. El grupo de cabeza nacional es ahora más amplio, aunque la representación española total dentro del millar de mejores universidades se reduce.

La comparación deja así dos lecturas distintas para las universidades valencianas. La Universitat de València pierde un tramo y deja de estar entre las 300 mejores del mundo, mientras que la Politècnica conserva su posición entre las 500 primeras.

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En el conjunto de España, la fotografía es también desigual: menos universidades dentro del top 1.000, pero una mayor presencia en el top 500. El ranking de Shanghái vuelve a situar, en cualquier caso, a las dos grandes universidades públicas valencianas entre las instituciones españolas con mayor peso investigador.