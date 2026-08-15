La valenciana Paula Gonzalvo navega entre osos polares en el tramo más extremo de su vuelta al mundo en barco

Han pasado casi nueve meses desde que el Alegría Marineros zarpó de Castellón el 15 de noviembre de 2025. Desde entonces, la expedición Vuelta Vertical ha recorrido el Mediterráneo, el Atlántico, los Mares del Sur, la región antártica, el Índico y el Pacífico hasta alcanzar Alaska. Ahora, con más de 32.000 millas acumuladas, el viaje ha entrado en uno de sus escenarios más exigentes.

Travesía del Alegría Marineros / Cedida por VUELTA VERTICAL

La valenciana Paula Gonzalvo y sus seis compañeros de tripulación navegan ya por el Ártico y mantienen guardias permanentes ante la posible presencia de osos polares. Es una vigilancia que no había sido necesaria en ninguna de las etapas anteriores y que cobra especial importancia cuando el barco permanece detenido o se encuentra próximo a la costa y a las placas de hielo.

El Gobierno de Canadá señala que los osos polares dependen estrechamente del hielo marino para desplazarse y cazar y que buena parte de su población mundial se encuentra en territorio canadiense.

La castellonense Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez en el Alegría Marineros / Cedida por VUELTA VERTICAL

A fecha de 11 de agosto, el velero se encontraba en el mar de Beaufort, al norte del Círculo Polar Ártico, tras cruzar el estrecho de Bering y el mar de Chukchi. La última posición comunicada por la expedición era 70°37.168’ N - 150°13.502’ W. La bitácora del capitán explicaba un día antes que navegaban por una franja de unas cinco millas entre la costa de Alaska y la banquisa, una zona que permanece abierta apenas unas semanas al año.

Solo cinco barcos lo intentan, según la expedición

El objetivo es atravesar el Paso del Noroeste y alcanzar Nuuk, en Groenlandia, pero el hielo mantiene abierto el interrogante sobre si podrán completar la ruta.

Según el seguimiento realizado por la propia tripulación, este verano solo cinco embarcaciones estaban intentando realizar el Paso del Noroeste hacia el este y un par de ellas ya habían desistido ante las condiciones encontradas.

El Alegría Marineros encuentra zonas donde la concentración de hielo crea barreras infranqueables y otras en las que puede avanzar por estrechos corredores de agua. Estos pasos, sin embargo, pueden desaparecer rápidamente si el viento mueve y comprime las placas. La Guardia Costera canadiense mantiene además avisos de extrema precaución en aguas con hielo y advierte de que las condiciones pueden ser más severas de lo reflejado en los partes.

Diagrama del timeline de la expedición. / Cedida por VUELTA VERTICAL

Un vigía en el mástil y drones para buscar una salida

Para encontrar una vía navegable, los tripulantes suben al mástil para observar el hielo desde mayor altura y, cuando las condiciones lo permiten, utilizan drones para localizar posibles corredores de agua entre las placas.

«Ahora estamos navegando entre hielo y cada día empieza con la misma pregunta: ¿habrá camino para seguir hacia Groenlandia?», explica Gonzalvo.

La situación contrasta con la etapa anterior. Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez completaron solos 9.000 millas sin escalas entre Valdivia, en Chile, y Nome, en Alaska, durante 57 días. Ahora navegan siete personas: junto a ellos están David Boquera, Concha Gómez, Juan Sisto, Joseani Octaviani y Juan Pablo Barros.

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El destino previsto continúa siendo Groenlandia, aunque no existe garantía de que puedan completar el Paso del Noroeste. Si el hielo no deja una ruta suficientemente segura, la expedición tendrá que esperar, detenerse o regresar. Mientras tanto, el recorrido y las maniobras del barco pueden seguirse en directo las 24 horas a través de las cámaras y el sistema de seguimiento de Vuelta Vertical.