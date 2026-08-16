Los alcaldes afrontan el final de legislatura con 244 millones disponibles de la Diputación de Valencia sin utilizar

A menos de un año para el final de la legislatura, un número importante de municipios de las comarcas de Valencia presenta un bajo índice de ejecución del Pla Obert d’Inversions, el programa estrella de la Diputación de Valencia para dinamizar la inversión real en los municipios, especialmente los más pequeños.

Así se desprende de la herramienta digital que ha puesto en marcha la institución provincial para que la administraciones y la ciudadanía puedan conocer en tiempo real la evolución de este programa. En concreto, de los 266 municipios y las mancomunidades que han presentado proyectos, más de un centenar apenas ha adjudicado el 33 % de todo el importe que les facilita la institución.

Las cifras globales del plan en este momento indican que hay 1.363 actuaciones presentadas y aprobadas por la diputación, por un importe total de 209 millones. Eso significa que a punto de entrar en el último curso político de la legislatura, quedan 141 millones disponibles y a los que los ayuntamientos todavía no han optado. Pero, además, de los 209 millones que sí están aprobados por la institución provincial, solo hay 105 millones adjudicados por las entidades. Otros 104 están parados. Es decir, que apenas un 30,3% de todo el dinero disponible se ha traducido ya en obras o está en ejecución. El resto, 244 millones, están sin utilizar.

“Es lógico que el número de iniciativas propuestas por los municipios se vaya incrementando según avanza la legislatura al ser un plan cuatrienal”, explica Natàlia Enguix, vicepresidenta primera y responsable del área que impulsa este plan, que anima a los municipios más rezagados a acelerar tanto la adjudicación de las obras como la presentación de proyectos pendientes.

La diputación está tratando de ser ágil a la hora de aprobar los proyectos que proponen los municipios. Los lleva más o menos al día. Ya ha publicado unos 30 decretos autorizando obras. Además, la diputación les ofrece asesoramiento para “llegar a tiempo e invertir hasta el último euro del Pla Obert”. Incluso se puede ocupar de todo el proceso administrativo si el municipio lo demanda. Se trata de proyectos que se dividen en distintos bloques, como intervenciones en parques y jardines, el ciclo integral del agua, instalaciones deportivas u otro tipo general de actuaciones.

Cuatro años y 60 millones más

Históricamente este tipo de planes provinciales eran ejecutados por la propia diputación, pero a petición de los alcaldes, las inversiones fueron dejadas en manos de los ayuntamientos para poder contratar a empresas más próximas.

El último año de legislatura siempre es clave para acelerar los proyectos de estos planes pero todavía hay margen. El Pla Obert fue aprobado en el pleno provincial en enero de 2024. Los ayuntamientos tienen hasta el 31 de diciembre de 2027 para ejecutar las obras, y hasta el 31 de marzo de 2028 para justificar los trabajos. Con todo, el plan es susceptible de ser prorrogado hasta dos años. El objetivo es que no se quede ni un euro por ejecutar.

A diferencia de planes de inversión anteriores de la diputación, este es un programa cuatrienal, con lo que hay más margen para la ejecución de un paquete inversor que también ha crecido de 288 millones de la pasada legislatura frente a 350 de esta: “Eso permite presentar proyectos de legislatura, con presupuestos más ambiciosos, o distintas actuaciones de menor coste pero igualmente importantes para mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos”, añaden.

¿Efecto dana?

Ha sido un mandato muy complicado a nivel municipal, teniendo en cuenta el ‘shock’ de la dana y la avalancha administrativa que ha sufrido cerca de un centenar de municipios de la provincia de Valencia, hasta el punto de desbordar sus recursos de gestión. Con todo, la ejecución está siendo dispar. Cofrentes y Albuixech, por ejemplo, son los primeros municipios en adjudicar el 100% de los fondos del Pla Obert de la diputación.

Uno de los municipios más afectados por la dana, Paiporta, tiene asignados 2’3 millones y ha presentado dos proyectos de casi 1,5 millones que ya están aprobado. Sin embargo, la adjudicación sigue a cero, algo que podría deberse a las dificultades sobrevenidas por la barrancada. Cabe recordar que los municipios de la zona dana tienen que tramitar también 1.700 millones de euros anticipados por el Gobierno para reconstruir sus infraestructuras municipales.

Algo similar ocurre en Catarroja, con 2,4 millones asignados y cuatro actuaciones previstas. La diputación les ha aprobado proyectos por 1,35 millones, pero ha adjudicado poco más de un 10%. Otros municipios sacudidos por el 29-O llevan mejor ritmo. Carlet, por ejemplo, ya tiene adjudicado 1,75 millones de los dos millones que la diputación le asigna.

Ontinyent destaca, Mislata rezagada

Entre los municipios de mayor tamaño, también se observan dinámicas divergentes. Ontinyent, la ciudad de Natàlia Enguix y dirigida por Ens Uneix, es lógicamente una de las más comprometidas con este plan. Tiene a su disposición 2,8 millones y solo le queda por adjudicar 317.000 euros. Ontinyent es la que más importe ha desplegado ya.

Lo contrario puede decirse de Mislata, con el portavoz provincial del PSPV Carlos Fernández Bielsa como alcalde. Dispone de 2,7 millones y ha presentado seis actuaciones, para las que le han aprobado 2,1 millones. Pero el ayuntamiento solo ha adjudicado 437.000 euros.

En términos generales, una veintena de municipios tiene adjudicado más de un 80 % de los fondos asignados. Se trata de Cofrentes, Albuixech, Petrés, Montserrat, Jalance, Barxeta, Benagéber, Ontinyent, Tavernes de la Valldigna, Benigànim, Carlet, Benetússer, Higueruelas, Navarrés, Senyera, Palomar, La Pobla del Duc, la mancomunidad La Comuna, Meliana, Montitxelvo y Llocnou de Sant Jeroni.

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Por contra, hay unos 70 municipios que van muy rezagados y apenas llegan al 20 % de adjudicación de todo el dinero que tienen disponible. En este sentido, la institución anima a los pueblos y ciudades que tienen fondos pendientes en el Pla Obert a presentar sus proyectos para convertirlos en realidad. “El objetivo del plan es que se ejecute hasta el último euro de los 350 millones presupuestados, una cifra histórica”, señalan.