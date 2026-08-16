La 'ecoansiedad', un fenómeno al alza en los últimos 20 años agravado por el incendio en Vall d'Uixó y la dana del 29-O

Los seres humanos no solo tenemos relación las personas, lo tenemos también con nuestro entorno. Sobre todo las personas del entorno rural están conectadas con la naturaleza y, por tanto, las catástrofes climáticas -como el incendio de la Vall d'Uixó o el de Tírig o como en su día la dana del 29-O- pueden tener un "impacto en nosotros". Así lo explica el psicólogo sanitario, especializado en terapia Natural, Alexander Rose, quien resalta un nuevo síndrome cada vez más frecuente el de la ecoansiedad que, desde los últimos 20 años, está al alza en la Comunitat Valenciana y la Unión Europea; en el norte hay más conciencia sobre este problema.

"Es cuando tenemos un temor sobre cómo el medio ambiente y las catástrofes que sufren impactan en nuestra vida", explica el especialista. Es un síndrome muy relacionado con las nuevas generaciones porque estas "son más conscientes de la relación con la naturaleza" y son más emocionales a lo que que ocurra en ella, sobre todo la más próxima, la de tu propio entorno. Sus principales síntomas son un aumento de la ansiedad y del malestar psicológico. Es un temor que "está en el organismo desde hace tiempo", pero que puede desarrollarse o estallar cuando ocurren sucesos en el entorno más próximo relacionados con la climatología.

Este discurre, en ocasiones, paralelamente al duelo. "Nos duele sobremanera y nos pone tristes perder lugares en los que hemos estado -, añade-. Sentimos un dolor emocional cuando perdemos entornos con los que tenemos una vinculación, no solo a nivel de ocio, sino también como personas, como parte de nuestra identidad".

¿Se debe acudir a un especialista? Rose confiesa que pasar por la consulta no aporta nada malo porque "siempre viene bien ir al psicólogo a revisarse como también se lleva el coche al mecánico". Pero es más importante ir aun si "hay un malestar que no se va con el tiempo y que, además, va creciendo, si perdura". Es entonces cuando se recomienda asistir a terapia "por si hay algo relevante de fondo".

Irascibilidad por calor

No es el único impacto emocional del medio ambiente. Cuando el calor es persistente, más durante una ola de calor como la que afecta actualmente a la Comunitat Valenciana, los seres humanos pueden sentirse más irascibles, malhumorados o, incluso, frustrados. No es casualidad, sino que es la reacción emocional a la exposición a las altas temperaturas porque el calor funciona como un "estresor" que afecta homeostáticamente al organismo. Así lo reconocen los expertos consultados por Levante-EMV al respecto: Alexander Rose, psicólogo sanitario, especializado en Terapia de Naturaleza; y Christian López, psicólogo clínico y vicepresidente de la Sociedad Valenciana de Psicología Clínica. "Estamos más irritables porque usamos más energía para combatir el calor debido al estrés fisiológico -, explica el primero-. Nos encontramos más embotados de pensamiento. De hecho, hay estudios sociales que demuestras que, en las olas de calor hay más agresividad y aumenta el nivel de violencia". Hay, según el especialista, más casos de violencia de género, más ingresos en las cárceles y más intervenciones policiales.

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Esto se debe, como relata López, a que "toda variable ambiental de cambios en el entorno puede generar estrés" y eso facilita las discusiones, disminuye la tolerancia a la frustración y, en general "estamos emocionalmente más alterados". En cuanto a la violencia relacionada con el calor, el psicólogo clínico lo ratifica, pero rebaja su influencia al considerar que "es una variable más que influye en nuestro malestar emocional". Sin embargo, el experto quiere mandar "un mensaje de tranquilidad", sobre todo en un contexto que tiende a psicopatologizar "las reacciones emocionales". Estas al final son "humanas" y, en la mayoría de casos, no requieren de asistencia psicológica.