La 'ecoansiedad', un fenómeno al alza en los últimos 20 años agravado por el incendio en Vall d'Uixó y la dana del 29-O
El incendio de la Vall d'Uixó podría afectar emocionalmente a los vecinos de la Plana Baixa
Los seres humanos no solo tenemos relación las personas, lo tenemos también con nuestro entorno. Sobre todo las personas del entorno rural están conectadas con la naturaleza y, por tanto, las catástrofes climáticas -como el incendio de la Vall d'Uixó o el de Tírig o como en su día la dana del 29-O- pueden tener un "impacto en nosotros". Así lo explica el psicólogo sanitario, especializado en terapia Natural, Alexander Rose, quien resalta un nuevo síndrome cada vez más frecuente el de la ecoansiedad que, desde los últimos 20 años, está al alza en la Comunitat Valenciana y la Unión Europea; en el norte hay más conciencia sobre este problema.
"Es cuando tenemos un temor sobre cómo el medio ambiente y las catástrofes que sufren impactan en nuestra vida", explica el especialista. Es un síndrome muy relacionado con las nuevas generaciones porque estas "son más conscientes de la relación con la naturaleza" y son más emocionales a lo que que ocurra en ella, sobre todo la más próxima, la de tu propio entorno. Sus principales síntomas son un aumento de la ansiedad y del malestar psicológico. Es un temor que "está en el organismo desde hace tiempo", pero que puede desarrollarse o estallar cuando ocurren sucesos en el entorno más próximo relacionados con la climatología.
Este discurre, en ocasiones, paralelamente al duelo. "Nos duele sobremanera y nos pone tristes perder lugares en los que hemos estado -, añade-. Sentimos un dolor emocional cuando perdemos entornos con los que tenemos una vinculación, no solo a nivel de ocio, sino también como personas, como parte de nuestra identidad".
¿Se debe acudir a un especialista? Rose confiesa que pasar por la consulta no aporta nada malo porque "siempre viene bien ir al psicólogo a revisarse como también se lleva el coche al mecánico". Pero es más importante ir aun si "hay un malestar que no se va con el tiempo y que, además, va creciendo, si perdura". Es entonces cuando se recomienda asistir a terapia "por si hay algo relevante de fondo".
Irascibilidad por calor
No es el único impacto emocional del medio ambiente. Cuando el calor es persistente, más durante una ola de calor como la que afecta actualmente a la Comunitat Valenciana, los seres humanos pueden sentirse más irascibles, malhumorados o, incluso, frustrados. No es casualidad, sino que es la reacción emocional a la exposición a las altas temperaturas porque el calor funciona como un "estresor" que afecta homeostáticamente al organismo. Así lo reconocen los expertos consultados por Levante-EMV al respecto: Alexander Rose, psicólogo sanitario, especializado en Terapia de Naturaleza; y Christian López, psicólogo clínico y vicepresidente de la Sociedad Valenciana de Psicología Clínica. "Estamos más irritables porque usamos más energía para combatir el calor debido al estrés fisiológico -, explica el primero-. Nos encontramos más embotados de pensamiento. De hecho, hay estudios sociales que demuestras que, en las olas de calor hay más agresividad y aumenta el nivel de violencia". Hay, según el especialista, más casos de violencia de género, más ingresos en las cárceles y más intervenciones policiales.
Esto se debe, como relata López, a que "toda variable ambiental de cambios en el entorno puede generar estrés" y eso facilita las discusiones, disminuye la tolerancia a la frustración y, en general "estamos emocionalmente más alterados". En cuanto a la violencia relacionada con el calor, el psicólogo clínico lo ratifica, pero rebaja su influencia al considerar que "es una variable más que influye en nuestro malestar emocional". Sin embargo, el experto quiere mandar "un mensaje de tranquilidad", sobre todo en un contexto que tiende a psicopatologizar "las reacciones emocionales". Estas al final son "humanas" y, en la mayoría de casos, no requieren de asistencia psicológica.
- Sigue en directo el eclipse de sol desde la Comunitat Valenciana: Alerta máxima por incendios y afluencia masiva
- La Aemet activa avisos naranja por tormentas y granizo en Valencia con hasta 40 l/m2 en una hora: cuándo y dónde lloverá más
- El granizo y la lluvia ya descargan con fuerza en el interior de Valencia: Requena registra rachas de viento de 73 km/h
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol en la Comunitat Valenciana con capacidad para más de 85.000 personas
- Sanidad eleva a 70 los pacientes atendidos por problemas oculares tras el eclipse
- Última hora de los incendios en Castellón: Centran los esfuerzos en Tírig tras controlar el fuego en Culla y mejorar en la Serra d'en Galceran
- Confinan la Serra d'en Galceran y desalojan algunas masías debido al humo generado
- Colapso en las carreteras: Un camión volcado obliga a cortar la A-7 en plena operación salida y otro accidente bloquea el baipás en sentido Barcelona