La primera dana del verano deja granizo en el interior y más de 180 litros en Bejís

Las tormentas se han cebado con el interior de la Comunitat Valenciana causando la primera dana del verano, según apunta Meteored. Las lluvias, el viento y el granizo han tenido a los valencianos y valencianas mirando al cielo con preocupación. Durante la tarde del sábado 15 de agosto, una vaguada de tormentas ha favorecido la creación de células de gran actividad, formando un frente que ha barrido algunas zonas del litoral e interior de Valencia y Castellón.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya anunció hace unos días la previsión de precipitaciones, que podían venir junto con fuertes rachas de viento y granizadas. Así, lo que comenzó con el aviso amarillo en toda la provincia de Valencia y un aviso naranja por tormentas en el interior norte y sur de Castellón, se expandió también el aviso naranja por lluvias en el interior sur de València y por tormentas en el interior sur y litoral de Castellón.

LLuvias torrenciales en El Alto Palancia

Las comarcas del Alto Palancia y la Serrania, en el interior de Castellón, se han llevado el peor chasco de la tarde. Según un mensaje que emitió la delegación de la Aemet de la Comunitat Valenciana en su red X, llegó a calificar como 'tormenta de intensidad torrencial muy focalizada' entre Bejís, Torás y Teresa.

Las precipitaciones se empezaron a a notar con intensidad en Torás, donde se acumularon 142 litros por metro cuadrado, y se acompañaron de rachas de viento de más de 100 kilómetros. En Bejís, tal como anunciaba la Aemet, 'se han acumulado 186,4 litros por metro cuadrado entre las 15 y las 17.30 horas', acumulándose 122, 8 litros en una hora, y unas rachas de viento que superan los 100 kilómetros por hora a las 16.20 horas.

Las precipitaciones han sido tan intensas que provocaron las fuertes crecidas en caudales y ramblas, como es el caso del río Canales, un cauce que de normal permanece seco, ha sufrido la bajada de agua con gran fuerza, según ha informado el periódico Mediterráneo.

En la misma comarca, otros municipios nos dejaron una tarde de lluvias, como fue Calles, que según anunció ha acumulado 75,4 litros por metro cuadrado, Sinarcas 50 litros por metro cuadrado, El Toro- Cerro Gil con 47,2 litros por metro cuadrado, o Higueruelas, con 38 litros por metro cuadrado en total.

Las tormentas avanzan hacia Valencia y mantienen en vilo a los festivales

Según el radar Meteored, el núcleo de tormentas avanzó durante el transcurso de la tarde, hasta que llegó al litoral sur de Valencia y al área metropolitana. Esto ha mantenido en vilo a varios festivales y celebraciones celebradas en la provincia, como fue el festival Medusa de Cullera, retrasó su apertura durante dos horas por riesgo de lluvia hasta las 19 de la tarde, o el festival Mediterránea en Gandia, que también se mantuvo a la espera durante dos horas. El caso de Xàtiva, un día marcado por el día grande de la Fira, las rachas de viento de 90 kilómetros por hora obligó a reprogramar la festividad.

La lluvia ha hecho acto de presencia en el "Supersábado" de la Fira de Xàtiva. / PERALES IBORRA

Se suman las altas temperaturas

Al temporal que ha sacudido a parte de la Comunitat Valenciana, se le sumaron también el calor y las altas temperaturas en la provincia de Valencia, Castellón y Alicante. El resumen del sábado que deja Aemet posicionó a Elche con unas temperaturas máximas de 40 grados, Orihuela con 38,4 grados de máxima, Ontinyent con 38,3 grados, Novelda con 37,8 grados, o Carcaixemt, con 37,2 grados. Asimismo, la elevada humedad ha disparado la sensación térmica hasta los 45 grados en algunos municipios.

También se han alcanzado 38,9 ºC en Albatera, 38,7 ºC en Cox y Redován, 38,3 ºC en Crevillent, 38 ºC en Almoradí y 37,7 ºC en Ontinyent, según Avamet.

No obstante, fue llamativa la sensación térmica en algunas localidades. En Alzira y Sumacàrcer, ambos municipios de la provincia de Valencia, ha llegado a alcanzar los 45 grados, pese a que las temperaturas máximas han sido de 34,2 y 34,5 ºC, respectivamente.

En Anna, con una máxima de 35,8 ºC, la sensación térmica ha alcanzado los 44 grados. También se han registrado valores equivalentes a 43 grados en El Verger, donde el termómetro ha marcado 34,3 ºC, y en Xàbia, con una máxima de 34,2 ºC.

La Comunitat vive así una tarde meteorológicamente muy adversa, con calor sofocante en numerosas localidades y tormentas de gran intensidad en las comarcas del interior, donde la acumulación de grandes cantidades de agua en poco tiempo eleva especialmente el riesgo de crecidas repentinas.

Impersionante imagen de un frente tormentoso sobre Cullera / Pilar Olaya

La alerta se mantiene para el domingo

Ante la jornada del sábado marcado por las lluvias, el viento y granizo, la Aemet ha establecido para el domingo el aviso naranja al interior norte de Castellón por precipitaciones que podrían dejar acumuladas más de 40 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con posible granizo.

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Este aviso se mantendrá activo entre las 14 y las 22 horas, que también establece para este mismo tramo horario la alerta amarilla al litoral norte de Castellón.