Tras los devastadores terremotos en Venezuela y Colombia de las últimas semanas, sumados a los seísmos registrados este mismo sábado en Indonesia y Granada -donde un terremoto de magnitud 5,0 ha sacudido a varios municipios de la provincia andaluza durante la madrugada, la actividad sísmica se ha colado en el listado de preocupaciones de los valencianos ante el temor a que un fenómeno de estas características pueda producirse en la Comunitat Valenciana. La pregunta es, ¿puede Valencia sufrir un terremoto como el de Granada?

Aunque ni la provincia ni la autonomía se encuentran entre las zonas de España con mayor actividad sísmica, los temblores de tierra no son ajenos al territorio. Sin embargo, la posibilidad de que se produzcan grandes seísmos en esta zona es menor que en otras áreas de la Península. La mayor peligrosidad sísmica de la Comunitat Valenciana se concentra en el sur de Alicante, especialmente en la Vega Baja y el entorno de Torrevieja, aunque existen otros focos de actividad en el norte de la provincia y en determinadas zonas del interior de Valencia.

La zona de mayor actividad

Sin embargo, los expertos señalan que el principal foco de actividad sísmica en nuestro país está situado en el extremo oriental de Andalucía, concretamente en las provincias de Granada, Málaga y Almería. En esta zona, el contacto entre las placas africana y euroasiática genera una actividad tectónica más intensa. Así, los movimientos que pueden llegar a percibirse en la Comunitat Valenciana están relacionados, en buena medida, con esta dinámica sísmica del sur peninsular, como un reflejo de ese movimiento tectónico principal.

Un grupo de mujeres observa los escombros de un edificio destruído tras el terremoto en Colombia. / Ernesto Guzmán / EFE

Esto no descarta que se pueda registrar un seísmo en la autonomía, aunque reduce las probabilidades de que estos sean de gran magnitud. Así con todo, es importante conocer cómo actuar en caso de terremoto y cuáles son las recomendaciones básicas ya que estas indicaciones pueden resultar clave para minimizar sus consecuencias. Y es que, a pesar de los avances informáticos, la actividad sísmica no permite predecir cuándo ocurrirá un terremoto.

Qué hacer frente a un terremoto

Ante la posibilidad de que la tierra comience a temblar, saber cómo reaccionar puede marcar la diferencia. Es por ello que el servicio de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana recoge en su página web una serie de recomendaciones bajo el título «Qué hacer frente a un terremoto», una guía que pone el acento en la prevención y en la necesidad de mantener la calma antes, durante y después de un seísmo.

Las indicaciones de Emergencias recuerdan que la preparación comienza mucho antes de notar la primera sacudida. Entre las medidas preventivas figura asegurar a las paredes o al suelo las conducciones y bombonas de gas, además de estanterías, armarios y otros objetos de gran tamaño que puedan volcarse. También aconsejan revisar elementos de la vivienda especialmente vulnerables, como chimeneas, cornisas y balcones, así como las instalaciones de electricidad, agua, gas y saneamiento.

La Generalitat recomienda, además, tener en un lugar conocido por toda la familia una linterna, un botiquín y algún sistema de comunicación, como una radio o un teléfono, y prestar especial atención a la ubicación de productos tóxicos o inflamables para evitar posibles derrames.

Mantener la calma

Cuando llega el temblor, la primera pauta de Emergencias es clara: mantener la calma y evitar que el miedo desencadene una reacción colectiva. La recomendación es no salir corriendo ni utilizar los ascensores y, si se está dentro de un edificio, permanecer en su interior hasta que termine la sacudida. Durante esos segundos, conviene alejarse de ventanas, espejos y cualquier objeto que pueda caer y buscar protección bajo una mesa o un mueble sólido.

Si no existe esa posibilidad, la guía aconseja sentarse en el suelo, flexionar las rodillas y cubrir la cabeza y el cuello con las manos. La reacción también debe adaptarse al lugar en el que sorprenda el terremoto: en un supermercado, cine o biblioteca no hay que precipitarse hacia las salidas, ya que podría producirse una avalancha; al volante, hay que detener el vehículo lentamente en el arcén, lejos de puentes, postes o edificios deteriorados; y en la calle, alejarse de fachadas, árboles y tendidos eléctricos y buscar un espacio abierto.

Entre las recomendaciones de la Generalitat Valenciana hay incluso una indicación para evitar el pánico: mejor gritar "¡A cubierto!" que anunciar que se está produciendo un terremoto.

No bajar la guardia

Y cuando la tierra deja de moverse, la situación todavía requiere precaución. Emergencias recomienda utilizar una linterna si no hay suministro eléctrico y cerrar el gas, la electricidad y el agua. Si se sospecha que existe un escape de gas, no se debe cortar la electricidad ni utilizar aparatos que puedan generar chispas, sino abandonar rápidamente el edificio. Tampoco hay que acercarse a cables rotos o caídos ni asomarse a ventanas o balcones, y si es necesario evacuar un bloque de viviendas se deben utilizar las escaleras, nunca el ascensor.

La guia aconseja reservar el teléfono para situaciones estrictamente necesarias y seguir las instrucciones oficiales difundidas a través de la radio y la televisión.

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La guía de Emergencias también contempla uno de los escenarios más complicados: quedar atrapado entre los escombros. En ese caso, la prioridad es conservar la calma y evitar movimientos innecesarios que puedan levantar polvo. Si es posible, se pueden utilizar una linterna, un silbato o golpes en tuberías y paredes para hacer señales a los equipos de rescate. La recomendación es cubrirse la nariz y la boca con algún tejido y reservar los gritos para el último recurso. "Grita sólo como último recurso", señala la Generalitat , ante el riesgo de inhalar cantidades peligrosas de polvo.