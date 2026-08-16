Seis itinerarios impulsan el cicloturismo sosegado en la Ruta 99 en los pueblos valencianos con menos de 100 habitantes

Seis rutas impulsan el cicloturismo sosegado en la Ruta 99, los pueblos valencianos con menos de 100 habitantes. Se trata de seis rutas circulares, de salida e inicio en el mismo punto, que busca conectar estos municipios incluidos en la Ruta 99, para impulsar el turismo y la economía en los pueblos con menos de 100 habitantes de la Comunitat Valenciana, en riesgo de despoblación. La ruta la impulsa la Generalitat, a través de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia en coordinación con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

El objetivo, según explican fuentes de la Generalitat, es "reforzar el atractivo de la Ruta 99 como instrumento para dinamizar los municipios más vulnerables demográficamente, en el marco de la lucha contra la despoblación, conectando estos pequeños pueblos para así promocionar el turismo de interior. Se busca que el turista descubra patrimonio histórico (castillos, iglesias, antiguos lavaderos...), naturaleza (rutas de senderismo y parajes naturales), y gastronomía local (productos artesanales que son el motor económico de estas pequeñas localidades)".

Una bicicleta con alforjas y cesta de mimbre en Villamalur (l'Alt Millars), incluido en la ruta 99. / Laura Ballester

La Ruta 99 se creó en 2022, durante la etapa del Botànic para revitalizar los municipios de interior en riesgo de despoblación. Un testigo que recoge el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, quien asegura que "la Ruta 99, está bien como concepto, pero carecía de contenido. Desde el Consell trabajamos para impulsar y fortalecer la ruta como incentivo para atraer población y genera empleo gracias a la diversificación de la economía local, la creación y sostenimiento de pequeños negocios vinculados al alojamiento, la restauración o la artesanía, el refuerzo del orgullo de pertenencia y la autoestima territorial, el fomento de la recuperación del patrimonio cultural y natural, y el aumento de la visibilidad mediática y administrativa de estos municipios que, de otro modo, quedarían fuera del mapa”.

A la apuesta por esta movilidad sosegada se suma el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, quien destaca estas rutas cicloturistas “demuestran cómo el turismo puede convertirse en una herramienta real para generar oportunidades, vertebrar territorio y dar visibilidad a los municipios del interior. La Comunitat Valenciana no se entiende solo desde la costa; se entiende también desde pueblos como Matet, que conservan nuestro patrimonio, nuestra identidad y nuestra forma de vida”.

Y, de hecho, subraya que el cicloturismo “es un producto estratégico porque permite atraer visitantes durante todo el año, redistribuir los flujos turísticos y generar actividad económica de forma sostenible en el territorio”. Y remarcaba en un comunicado que la Ruta 99 “encaja perfectamente con la estrategia de diversificación y desestacionalización turística impulsada por el Consell, acercando a los visitantes a experiencias auténticas vinculadas a la naturaleza, el deporte, la cultura y la gastronomía local”.

Aunque en los veranos con temperaturas de récord debido al cambio climático, las mejores épocas para realizar estas rutas cicloturistas son los meses que coinciden con la primavera y el otoño, con temperaturas más suaves y menos agobiantes debido al calor para practicar el cicloturismo.

Una parada en el camino de dos cicloturistas de alforjas, en El Comtat, poco antes de la llegada de la primavera. / Laura Ballester

Rutas cicloturistas de la Ruta 99

El cicloturismo, sobre todo si es de alforjas más sosegado y respetuoso, permite acercarse a los territorios de manera respetuosa. Desde la Vicepresidencia Segunda y la Conselleria de Presidencia, que dirige José Díez, destacan que el cicloturismo "favorece un turismo de proximidad que desestacionaliza las visitas y genera actividad económica durante todo el año. Además, fomenta hábitos de vida saludables a través de la práctica deportiva moderada, apta para todas las edades, lo que lo convierte en un producto turístico inclusivo y atractivo para las familias. Su integración con la naturaleza y los paisajes locales fortalece la identidad territorial y contribuye a sensibilizar sobre la conservación del entorno". Y mucho más en una época en la que las bicicletas eléctricas permiten practicar el cicloturismo a personas de todas las edades y condiciones físicas.

De hecho, el diseño de las seis rutas "se ha adaptado a distintos niveles de dificultad y para conectar puntos de interés patrimonial, paisajístico y cultural, invitando al visitante a descubrir el territorio de manera pausada y auténtica. Su implementación no solo mejorará la oferta turística actual, sino que establece las bases para una red cicloturista más amplia y cohesionada", destacan desde la Vicepresidencia Segunda y la Conselleria de Presidencia. Las seis rutas cicloturistas son "rutas circulares que empiezan y terminan en el mismo pueblo, discurriendo por diversos municipios de la Ruta 99"

La ruta de Torrechiva (25,3 km), discurre por Torrechiva, Vallat y Espadilla, en la comarca de l'Alt Millars.

Recorrido y perfil de la ruta por Torrechiva que pasa por Vallat y Espadilla (Alt Millars). / Generalitat Valenciana

La de Fuentes de Ayódar (73,2 km) parte de este municipio y permite visitar Torralba del Pinar, Higueras, Pavías, Higueras, Matet y Villamalur, en la comarca de l'Alt Millars.

Recorrido y perfil de la ruta con salida y meta en Fuentes de Ayódar (Alt Millars). / Generalitat Valenciana

La ruta de Herbés (133,7 km), se inicia en este pueblo y discurre también por Vallibona y Castell de Cabres, en la comarca de Els Ports.

Recorrido y perfil de la ruta con salida y llegada en Herbés (Els Ports). / Generalitat Valenciana

La ruta de Palanques (56,9 km) recorre Palanques y Villores en la comarca de Els Ports.

Recorrido y perfil de la ruta con salida y llegada en Palanques (Els Ports). / Generalitat Valenciana

La ruta de Benillup (79,2 km) une los pueblos de Benillup, Famorca, Benimasot y Tollos en la comarca de El Comtat.

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Recorrido y perfil de la ruta por Benillup, Benimassot, Tollos y Famorca (El Comtat). / Generalitat Valenciana

La ruta de Puebla de San Miguel (77,1 km), discurre íntegramente por este municipio del Rincón de Ademuz.