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Las tormentas bajan las temperaturas nocturas y permiten que la Comunitat Valenciana esquive por primera vez en agosto una noche tórrida

Ninguna estación de la Aemet ha detectado temperaturas por encima de los 24 grados

La tormenta se deja notar durante el &quot;Supersábado&quot; de la Fira de Xàtiva

La tormenta se deja notar durante el "Supersábado" de la Fira de Xàtiva / Perales Iborra

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Redacción Levante-EMV

València

El frente de tormentas que barrió el sábado por la tarde la Comunitat Valencia no solo trajo consigo lluvias localmente fuertes, reventones y granizo. La inestabilidad atmosférica provocó también un descenso térmico generalizado en toda el territorio, especialmente desde las 19:00 horas y durante toda la noche. De hecho, y tal como destacan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la madrugada del sábado al domingo fue la primera de mes de agosto que no acabó convertida en una noche tórrida al no superar después de 16 días de agosto los 24 grados centígrados.

Así, por primera vez en lo que llevamos de este mes de agosto ninguna estación de Aemet en la Comunitat Valenciana ha registrado noche tórrida al no alcanzar los 25º. En concreto, la temperatura más alta se registró en Alicante-Elx, con 24 º; seguida de Benidorm, con 23,7º; Alacant, Novelda y Pego, 23,5º; Elx y Torreblanca, 23,4º; Rojales, 23,3º; Orihuela, 23,2º; Miramar, 23,1º Castelló de la Plana, 22,9º y València 22,6º.

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El Oliva el mercurio no sobrepasó los 22,5º; en Xàbia, los 22º; en Tancat de Mília, los 21,8º; Vinaròs 21,7º; en aeropuero València: 21,5º; en Sagunt, 20,7º; en Carcaixent 20,5º; Polinyà de Xúquer, 20,4º; Llíria, 20,1º; Barx, 19,8º; Xàtiva, 19.6º; Alcoi, 19,5º; Turís, 18,5º; Ontinyent, 18,2º; Jalance, 18,1º; Segorbe, 18º; Bicorp, 17,6º; y Morella, 17,6º.

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