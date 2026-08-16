Una tormenta de intensidad torrencial descarga más de 70 litros en Castellfort en apenas una hora

El episodio de precipitaciones intensas y tormentas que está afectando este fin de semana al norte de la Comunitat Valenciana no da tregua. Después de las lluvias torrenciales registradas este sábado en diversos puntos del interior de la provincia de Castellón, con más de 180 litros por metro cuadrado en Bejís o 142 en Torás, este domingo la peor parte se la está llevando Castellfort, en la comarca de Els Ports, donde una tormenta de intensidad torrencial acompañada de granizo y fuertes rachas de viento ha descargado hasta el momento 96,8 litros por metro cuadrado.

De ellos, un total de 71,1 litros se han acumulado en apenas una hora, con picos de 24,8 l/m² en apenas 10 minutos, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte que la tormenta "se mueve hacia el oeste", concretamente hacia la zona del Portell de Morella. Además, se ha registrado una racha máxima de viento de 68 km/h.

Ante esta situación, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de la posibilidad de que se produzcan "crecidas puntuales y súbitas" en barrancos y cauces menores. Un aviso que afecta a distintos territorios del interior y noreste de España, entre ellos la provincia de Castellón, además de La Rioja, Teruel, Soria, Lleida y Tarragona. En estas zonas, la CHE recomienda extremar la precaución ante la posibilidad de que las precipitaciones provoquen incrementos rápidos de los caudales en zonas con cuencas de reducidas dimensiones.

Avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los territorios de la cuenca del Ebro para el 16 de agoso de 2026. / L-EMV

En Castellón, las lluvias torrenciales descargaron con especial intensidad este sábado en el interior de la provincia, con afecciones en municipios del Alto Palancia y la Serranía como Bejís o Torás, donde se acumularon más de 180 y 142 litros por metro cuadrado respectivamente, produciendo inundaciones, desprendimientos y daños en algunas infraestructuras.

Tormenta torrencial en Castellfort

La situación continúa siendo compleja este domingo en algunos puntos de la provincia. De hecho, Aemet ha alertado hace unos minutos de una "tormenta de intensidad torrencial" en Castellfort con granizo y rachas fuertes de viento que han acumulado hasta ahora 78,3 litros por metro cuadrado, de los cuales 71,1 se han acumulado en apenas una hora. La tormenta, advierten, se mueve hacia el oeste, hacia la zona del Portell de Morella.

La situación se enmarca en un episodio de inestabilidad que ha dejado tormentas intensas en distintos puntos del este peninsular. La Aemet había activado para este sábado el aviso naranja por lluvias y tormentas en el interior norte de Castellón, con previsión de precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, además de granizo y fuertes rachas de viento.

Chubascos y tormentas intensos

En su previsión meteorológica, Aemet ya advertía de la formación de una dana a partir de una vaguada atlántica, una situación que favorecería un cambio de tiempo en la Península Ibérica y la aparición de chubascos y tormentas intensos en amplias zonas.

En la cuenca del Ebro, este escenario puede traducirse en precipitaciones intensas capaces de generar crecidas súbitas y de carácter local en barrancos y cauces menores, según ha señalado la CHE.

El organismo de cuenca mantiene así la vigilancia sobre varios territorios de su ámbito de actuación. La advertencia se suma a los avisos meteorológicos establecidos por la Aemet ante el riesgo de lluvias intensas y tormentas. La propia CHE ya ha emitido durante este verano distintos avisos similares ante la posibilidad de crecidas rápidas en cauces menores de Castellón, Teruel, Tarragona y Lleida.

Aviso naranja en Castellón

Según la previsión para este domingo, la Comunitat Valenciana y Aragón concentran los avisos naranjas por "peligro importante" de lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Teruel. Por su parte, La Rioja, Soria, Tarragona y Lleida permanecen con avisos amarillos ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos adversos.

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Ante esta situación, la Confederación Hidrográfica del Ebro recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH Ebro), así como a las actualizaciones de la propia CHE. El organismo recuerda además la importancia de seguir en todo momento las recomendaciones de los servicios de Protección Civil.