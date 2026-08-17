El Constitucional mantiene la suspensión del artículo de la ley de la costa valenciana que creaba "núcleos etnológicos" antideslindes

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión del artículo de la ley de la costa valenciana que creaba "núcleos etnológicos" antideslindes en el litoral. Un foco de conflicto de competencias porque invade la zona de dominio público marítimo-terrestre. Y con el avance del mar por los temporales y la tramitación de nuevos deslindes como telón de fondo.

La Abogacía del Estado presentó un recurso de inconstitucionalidad el pasado 26 de febrero contra la Ley de protección y ordenación de la costa valenciana de 22 de mayo de 2025. El recurso apuntaba al artículo 17 y la disposición final primera de la norma autonómica que regula "los núcleos de especial valor etnológico, conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales". También se solicitaba la suspensión de la disposición adicional cuarta de la norma, que daba a la Generalitat la potestad para elaborar "un inventario que, en su caso, permita solicitar al Estado la modificación del deslinde y la desafectación de los bienes correspondientes". El pleno del Constitucional se reunió el pasado 21 de julio y acordó mantener la suspensión de la aplicación del artículo que regula "los núcleos de especial valor etnológico". Aunque sí accede a levantar la suspensión sobre la disposición adicional que permitía elaborar el inventario, según el auto del Tribunal Constitucional publicado hoy en el BOE (Boletón Oficial del Estado).

En el recurso se personaron las Corts Valencianes y la Generalitat, que solicitaban el levantamiento de la suspensión de los preceptos recurridos. La Abogacía del Estado solicitaba que se mantuviera la paralización de los artículos que regulan los "núcleos de valor etnológico".

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