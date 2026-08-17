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Encuentran un delfín muerto en una playa de Castellón

El cadáver del animal fue hallado por unos pescadores

Aparece un delfín muerto en una playa de Castellón

Aparece un delfín muerto en una playa de Castellón

Redacción

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Mónica Mira

Nules

Unos pescadores han encontrado a primera hora de la mañana el cadáver de un delfín en la playa de la Serratella de Nules.

El animal se encontraba en avanzado estado de descomposición y los hombres avisaron de inmediato a la Policía Local. El hallazgo se ha producido muy cerca del límite con la playa de Burriana.

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El protocolo de retirada, como explica la concejala de Playas de Nules, María José Esteban, no ha implicado al Oceanogràfic, que solo interviene si el animal está vivo, aunque esté moribundo. Por ello, ha sido el Ayuntamiento el que ha tenido que gestionar su retirada.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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