Una “fiesta salvaje” en el Bioparc para celebrar el décimo cumpleaños de la gorila Virunga

Diez años han pasado desde que Virunga llegó al mundo y, desde entonces, representa la esperanza y el compromiso con la preservación de su especie: el gorila occidental de llanura. Para conmemorar este aniversario, el equipo de biología de la Fundación BIOPARC ha preparado una auténtica "fiesta salvaje" para toda la familia de gorilas, con una gran tarta de cumpleaños elaborada con sus frutas y verduras favoritas. Además, el singular recinto en el que habitan y que comparten con los también en peligro de extinción mangabeys de coronilla blanca (Cercocebus lunulatus), se decoró para la ocasión. Números "10" por todas partes, gominolas en forma de estrella, brochetas de naranja, piña y sandía, y refrescantes helados. Una celebración pulida hasta el más mínimo detalle. Fueron precisamente Virunga, junto con su madre, Nalani, las primeras en acercarse a degustar el festín, del que también disfrutaron con entusiasmo sus hermanos pequeños, Pepe y Félix.

BIOPARC

La celebración no solo ha puesto en valor la situación de estas especies entre los profesionales del parque, sino también entre el público. Muchos de los visitantes de BIOPARC pudieron presenciar la actividad, que permite poner el foco sobre la delicada situación de los gorilas y se enmarca dentro de los protocolos de bienestar animal, como parte de las acciones de enriquecimiento ambiental.

Agosto 2026 Cumpleaños de Virunga en BIOPARC Valencia3 / BIOPARC

Estrategias globales para la supervivencia

La fundación desarrolla una valiosa labor en las selvas africanas, y sus centros así lo reflejan, ya que BIOPARC Valencia, junto con el de Fuengirola donde nació el pequeño Ernie hace 8 meses, cuidan del grupo más numeroso de estos primates en España y el segundo de Europa. Apuestan por el enfoque conservacionista One Plan Approach de plan único, una estrategia que combina la conservación ex situ, es decir, fuera del hábitat natural de la especie, y la conservación in situ, que se lleva a cabo directamente sobre el territorio salvaje donde viven estos animales.

En el plano ex situ, los parques de Fuengirola y Valencia recogen un grupo de 16 gorilas en total. Mientras tanto, en el plano in situ se actúa directamente en el hábitat natural de la especie, respaldando a instituciones como la Wildlife Conservation Society en el Parque Nacional Nouabalé-Ndoki en el Congo. Este parque africano es un refugio clave no solo para los gorilas, sino también para otras especies como elefantes de bosque, bongos, búfalos rojos, chimpancés, potamóqueros y más de 400 especies de aves.

Una de las especies más amenazadas

El gorila occidental de llanura está catalogado en peligro crítico de extinción por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta lista es una herramienta científica que evalúa el riesgo de extinción de las especies a partir de criterios objetivos: tamaño y tendencia de la población, área de distribución geográfica, grado de fragmentación del hábitat, y otros factores biológicos y ecológicos. Se actualiza periódicamente y sirve como referencia global para gobiernos, científicos, ONG y organismos internacionales a la hora de diseñar políticas de conservación.

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El nombre de la cumpleañera es, precisamente, un homenaje al Parque Nacional Virunga, en la República Democrática del Congo, un santuario emblemático para estos grandes primates y un espacio natural fundamental para la preservación de la biodiversidad en el continente africano.