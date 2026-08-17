La "solución rápida" del tercer hilo en el corredor mediterráneo cumple catorce años sin fecha de finalización

La "solución rápida" del tercer hilo en el corredor mediterráneo cumple catorce años de planificación y doce en obras, aún sin una fecha clara de finalización. El tercer hilo fue la solución impuesta en 2012 por la entonces ministra de Transportes (2011-2016), Ana Pastor para el tramo València-Castelló, donde se iba a construir una nueva plataforma en ancho europeo y alta velocidad. Una infraestructuras que llegó a tener licitados los diez tramos en que se dividió la conexión València-Castelló, dos de ellos ya adjudicados, en 2010. La crisis económica y los recortes obligaron al ministro José Blanco (2009-2011) a anular las adjudicaciones en 2011, antes de abandonar el Gobierno central.

Para compensar la rescisión de estos contratos, la ministra de Fomento asumió como propio el estudio «Implantación del ancho estándar europeo en el corredor mediterráneo. Tramo Alicante-frontera francesa», elaborado por la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, la Universitat Politécnica de València y el instituto de Estudios Portuarios. Se trataba de un «estudio de viabilidad técnica y estratégica» que la Generalita adelantó para facilitar el trabajo al Ministerio de Fomento y que se presentó con toda la pompa de los grandes planes de obras en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat, el 23 de abril de 2012. Cabe recordar que tercer hilo permite aprovechar las vías ferroviarias actuales convencionales para introducir un tercer carril que permite circular a trenes con dos tipos de ancho: ibérico (1.668 mm) y europeo (1.435 mm).

En aquel momento, se barajaba iniciar las obras en 2013, para que València pudiera disfrutar de ancho europeo en 2015 y Alicante en 2016 (eran fechas barajadas por la Generalitat que pareció asumir Fomento). Para la alta velocidad Valencia-Castelló mediante la técnica del tercer hilo la ministra se comprometió a dar fecha de inicio de obras (en 2012) pero no de inauguración. «No es mi sistemática», zanjó, al ser preguntada por una posible fecha de finalización.

Finalmente, el primer contrato de las obras del tercer hilo, la renovación de vía entre Moncofa y Castelló, se licitó se licitó el 3 de noviembre de 2012 y se adjudicó en marzo de 2013. Las obras no empezaron hasta mediados de 2014. La promesa inicial de Ana Pastor era tener acabada la adaptación de las vías actuales al ancho europeo en 2016. Pero en este periodo de tiempo se barajaron hasta cuatro cambios de diseño del trazado. Con el resultado de que un sucedáneo del AVE no pudo llegar a Castelló (tras adaptar sólo un de las dos vías actuales al ancho europeo) hasta el 22 de enero de 2018. Las obras aún siguen catorce o doce años después lastradas por estos contínuos cambios de diseño impuestos por el equipo de Ana Pastor (que en 2012 llegó a votar en contra de la financiación del eje mediterráneo en Europa porque no incluía el corredor central).

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A parte de los vaivenes de diseño, la instalación del tercer carril ha obligado a los responsables de Adif y a las empresas constructoras a superar numerosos retos e inconvenientes. Como ha publicado Levante-EMV, las principales complejidades técnicas han estado en los desvíos de vía (mucho más complejos para las vías con tres carriles y dos tipos de ancho y que limitan la velocidad de paso a 80 kilómetros por hora en línea recta y 60 km/h en curva). Pero también en los postes de catenaria (al haber dos anchos distintos el eje de vía se desplaza, por lo que todos los postes de catenaria se han cambiado) y también se han tenido que modificar los andenes, sobre todo para los trenes de viajeros en todo el trayecto.