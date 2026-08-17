Medio Ambiente eleva a 8.000 euros por explotación la ayuda máxima anual a las ganaderías como refuerzo en la prevención de incendios

La Generalitat triplicará hasta los 500.000 euros la dotación destinada al control de la vegetación mediante ganadería extensiva, según ha anunciado en Utiel el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante la presentación del plan tras una visita a la Yeguada Rafael Peris Dolz de Requena. La nueva convocatoria, que será resuelta en los próximos días tras aprobarse el presupuesto, "constituye la mayor inversión de la última década en apoyo al pastoreo extensivo vinculado a la prevención de incendios", según fuentes del departamento ya que eleva hasta 8.000 euros la ayuda máxima anual por beneficiario.

En el acto han participado el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, así como la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti Galindo, el director general de Prevención de Incendios Forestales, José Antonio Rueda, y diferentes representantes municipales. Durante la visita a la yeguada, el vicepresidente ha destacado que la prevención de incendios "comienza mucho antes de que aparezca el fuego” y ha defendido la necesidad de actuar de manera anticipada sobre el territorio mediante todas aquellas herramientas que permitan reducir la carga vegetal, mejorar la gestión de los montes y aumentar su capacidad de respuesta frente a los incendios. En este sentido, ha puesto en valor la ganadería extensiva como una herramienta eficaz de gestión del territorio y de prevención de incendios, que complementa los trabajos de gestión forestal que desarrolla la Generalitat y “que ha existido toda la vida”. Martínez subraya el papel de los ganaderos y pastores “como aliados fundamentales en el cuidado y mantenimiento del territorio, especialmente ante retos como la sequía, el abandono de determinadas zonas rurales y el incremento del riesgo de incendios forestales. Se trata -añade-, de que tengan este soporte para mantener esta actividad que tiene muchos beneficios, pero uno de tantos, es que hacen mantenimiento de áreas de cortafuegos”.

Los representantes de la Conselleria de Medio Ambiente con los responsables municipales de Utiel, con el alcalde, Ricardo Gabaldón. / Generalitat Valenciana

La nueva convocatoria incrementa su dotación de 200.000 a 500.000 euros y eleva hasta 8.000 euros la ayuda máxima anual por beneficiario. Las subvenciones están dirigidas a explotaciones de ganado ovino, caprino, bovino y equino que desarrollen actividades de pastoreo extensivo en áreas cortafuegos, zonas húmedas catalogadas, montes gestionados por la Generalitat, zonas de interfaz urbano-forestal y otros puntos estratégicos contemplados en los planes oficiales de prevención de incendios. Además, la convocatoria incorpora nuevos conceptos subvencionables vinculados a las infraestructuras y equipamientos necesarios para facilitar el desarrollo de la actividad ganadera sobre el terreno, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que se desarrolla el pastoreo y favorecer su presencia estable en las zonas estratégicas. El conseller señalado que "esta apuesta permite avanzar hacia un modelo de gestión del territorio que combina prevención de incendios, gestión forestal, conservación de la biodiversidad y apoyo a la actividad económica en el medio rural".

Prevención de incendios y desarrollo rural

Martínez Mus remarca que estas ayudas responden a un doble objetivo: proteger los montes frente al riesgo de incendios y contribuir al mantenimiento de la actividad económica y la población en el medio rural. En este sentido, incide en que la ganadería extensiva "desempeña una función ambiental y territorial de gran valor”, ya que contribuye al control natural de la vegetación y, al mismo tiempo, favorece la continuidad de explotaciones ganaderas vinculadas al territorio y genera actividad económica en nuestros municipios rurales.

El responsable de Medio Ambiente destaca el incremento progresivo del respaldo de la Generalitat a esta actividad, que permitirá ampliar el número de explotaciones beneficiarias y consolidar el pastoreo extensivo como una herramienta complementaria de gestión forestal. “Queremos que nuestros ganaderos y pastores sigan siendo parte activa del cuidado de nuestros montes”, señala el conseller, quien defiende la necesidad de avanzar hacia una gestión preventiva y permanente del territorio para disponer de unos montes “más cuidados, más resilientes y mejor preparados frente a los incendios forestales”.

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Por su parte, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, agradece este esfuerzo por la ganadería y remarca que esta esta estrategia es un buen complemento a la prevención de incendios. “Que se haya incrementado el tope es de agradecer porque todo lo que facilitemos al sector será un beneficio para la ganadería sino para todos los habitantes de la Comunitat Valenciana”, ha asegurado.