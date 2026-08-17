Temperaturas
El calor extremo deja 64 muertes en la Comunitat Valenciana en agosto
Casi el 80 % de las muertes estimadas por las altas temperaturas se concentraron entre el 10 y el 16 de agosto, según los datos del sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III
Las altas temperaturas han dejado 64 muertes atribuibles al calor en la Comunitat Valenciana durante la primera quincena de agosto de 2026, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), dependiente del Instituto de Salud Carlos III.
La mayor parte de estas muertes se concentraron durante la segunda semana del mes. En concreto, 51 de las 64, cerca del 80 %, se registraron entre el 10 y el 16 de agosto, coincidiendo con varios días de temperaturas especialmente elevadas.
No es un dato récord de agosto ni del verano, ya que Julio fue bastante peor en la Comunitat Valenciana con 235 muertes atribuibles al calor durante julio de 2026. Además, solo entre el 6 y el 12 de julio se estimaron 104 muertes, más que en toda la primera quincena de agosto.
Alicante, el mayor número
Entre el 1 y el 16 de agosto, el sistema MoMo estima 1.213 muertes atribuibles a las altas temperaturas en el conjunto de España. De ellas, 64 corresponden a la Comunitat Valenciana.
Por provincias, Alicante registra 28 muertes, seguida de Castellón, con 19, y Valencia, con 17.
Por sexos, las estimaciones recogen 33 hombres y 31 mujeres, con una incidencia especialmente elevada entre las personas de mayor edad. La mayoría de las muertes corresponden a personas mayores de 65 años.
La semana más letal
La semana 33, comprendida entre el 10 y el 16 de agosto, concentra la mayor mortalidad atribuible al calor, con 51 muertes.
Durante la semana anterior, entre el 3 y el 9 de agosto, se contabilizaron nueve, mientras que las cuatro restantes se produjeron durante los días 1 y 2 del mes.
El mayor número de muertes diarias se registró el 14 de agosto, con nueve. Los días 15 y 16 de agosto se contabilizaron ocho en cada jornada, mientras que el día 13 hubo siete.
Por su parte, los días 10, 11 y 12 de agosto registraron seis muertes atribuibles a las altas temperaturas cada uno. El resto se distribuyó entre los primeros nueve días del mes.
Más muertes que en 2025
La mortalidad atribuible al calor durante los primeros 16 días de agosto de 2026 ha sido superior a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se estimaron 47 muertes en la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, el dato actual se mantiene muy por debajo de las cifras de 2024, año en el que se contabilizaron 150 muertes atribuibles a las altas temperaturas entre el 1 y el 16 de agosto.
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