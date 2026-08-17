El Rototom Sunsplash ahorra al planeta 3,2 millones de botellas de plástico

El Festival Internacional de Reggae Rototom Sunsplash y Tuawa vi Global Omnium han conseguido ahorrar al planeta 3,2 millones de botellas de plástico que hubieran necesitado 13.500 árboles para absorber el CO2 generado por su fabricación, transporte y reciclado.

Tuawa y Rototom han celebrado este lunes 5 años de alianza sostenible en el ‘Reggae University’ del recinto ferial, en un acto donde se presentó ‘La gota que da vida al bosque’ y en la que han participadola alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués; el Director General de Calidad y Medio Ambiente de la GVA, Jorge Blanco; el Director General de Turismo de la GVA, Israel Martínez Fernández; el Vicepresidente segundo y Diputado de Turismo de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez Castellà; el CEO de Global Omnium Dionisio García; el CEO de Tuawa, Juan Monrabal, y el Responsable del Área de Sostenibilidad del Rototom, Fiachra McDonagh.

Tuawa, la empresa más joven de Global Omnium especializada en soluciones de agua sostenible en el punto de consumo suman ya cinco años consecutivos de una alianza que ha convertido al festival en líder europeos en sostenibilidad aplicada a grandes eventos musicales.

En esta edición Rototom y Tuawa superarán los cerca de 3,2 millones de botellas de plástico evitadas desde el inicio de la colaboración. El impacto acumulado se estima en cerca de 297 toneladas de CO2 evitadas y más de 6 millones de litros de agua ahorrados. Así, en términos medioambientales equivaldría a la absorción anual de más de 13.500 árboles, recreando de forma simbólica un bosque mediterráneo de alrededor de 27 hectáreas, que bien podría integrarse en el entorno natural que rodea Benicàssim y conecta el litoral con el Desert de les Palmes y el Bartolo.

“Para Global Omnium es un honor estar presente en este festival de la mejor forma posible, que es cuidando el medio ambiente. Queremos dar la gracias al Rototom por confiar en nosotros. Hace 5 años empezó una colaboración de la que nos sentimos orgullosos porque todos tenemos en común que compartimos valores sostenibles. Deseo que sea por muchos años esta alianza sostenible con Tuawa”, dijo el CEO de Global Omnium, Dionisio García.

El bosque que nace del agua

Y es que cada recarga de agua sostenible realizada en el festival a través de las fuentes de Tuawa ha contribuido, simbólicamente, a hacer crecer ese bosque. En esta edición se evitarán más de 750.000 botellas de plástico.

A la espera del cierre de este año, la colaboración entre Rototom y Tuawa ha permitido ya evitar la emisión de más de 227 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, así como ahorrar cerca de 5 millones de litros de agua asociados a la fabricación de envases plásticos.

Esta cifra mantiene al festival internacional entre los eventos musicales europeos con mayor capacidad para reducir residuos y fomentar hábitos de consumo responsables entre artistas, trabajadores y asistentes.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, felicitó a las dos entidades “por hacer más verde la localidad gracias a este tipo de alianzas”. “El Rototom es el festival más sostenible de Europa y eso nos llena de orgullo”.

El Director General de Medio Ambiente, Jorge Blanco, y el de Turismo, Israel Martínez, coincidieron en señalar que este tipo de acciones “forman parte de la educación ambiental, pero no sólo con palabras, si no con hechos”. “Hechos que luego serán exportados a sus países por todos los ciento de miles de asistentes que cada año se dan cita en el Rototom”.

Por su parte, Andrés Martínez, en nombre de la Diputación de Castellón, dio la enhorabuena a Rototom y a Global Omnium by Tuawa por los cinco años de alianza sostenible. “Tenéis un compromiso con la sociedad y la sostenibilidad. El turismo, los festivales y la sostenibilidad son más que compatibles porque importamos y exportamos cultura y concienciación medioambiental”, recalcó.

Fiachra McDonagh, en nombre del Rototom, dio las gracias tanto a las autoridades como a Global Omnium a Tuawa por hacer posible un festival sin plástico que este año está de celebración sostenible.

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Más de 54 puntos de agua sostenible

En la presente edición Tuawa ha instalado un total de 54 fuentes para dar servicio a las más de 25.000 personas que diariamente pasan por el recinto. El pasado año desfilaron por el recinto 218.000 espectadores. Este año, con 7 días de duración se calcula una asistencia similar. A lo largo de las 5 últimas ediciones han desfilado por el festival internacional más de un millón de personas.