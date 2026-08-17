Altas temperaturas
Estos son los municipios valencianos en riesgo rojo y naranja por calor
Parte de la Comunitat Valenciana amanece hoy en alerta roja ante una previsión de 42 ºC en las horas centrales del día
Las altas temperaturas de hoy mantiene en alerta roja a toda la provincia de Valencia y en aviso naranja al resto de la Comunitat Valenciana. En plena jornada calurosa, la temperatura sigue subiendo en las comarcas centrales, alcanzando registros extremos por todo el litoral e interior.
Según datos ofrecidos por la Conselleria de Sanitat, comarcas de El Camp de Morvedre, El Valle de Cofrentes-Ayora, La Costera, La Hoya de Buñol y La Ribera Alta son algunas de las que se sitúan en el foco del mapa de calor, registrando una de las marcas más altas de la Comunitat, hasta 44 grados, liderando la lista de las 14 comarcas que superan la barrera de los 40 grados.
LISTADO COMPLETO DE COMARCAS EN ALERTA ROJA
- El Camp de Morvedre:
Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palància, Algímia d'Alfara, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d'en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunt/Sagunto, Segart, Torres Torres.
- El Camp de Túria:
Benaguasil, Benissanó, Bétera, Eliana (L'), Gátova, Llíria, Marines, Nàquera/Náquera, Olocau, Pobla de Vallbona (La), Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra, Vilamarxant.
- El Valle de Cofrentes-Ayora:
Ayora, Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Zarra.
- La Canal de Navarrés:
Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Millares, Navarrés, Quesa.
- La Costera:
Alcúdia de Crespins (L'), Barxeta, Canals, Cerdà, Estubeny, Font de la Figuera (La), Genovés (El), Granja de la Costera (La), Llanera de Ranes, Llocnou d'en Fenollet, Llosa de Ranes (La), Moixent/Mogente, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés, Xàtiva.
- La Hoya de Buñol:
Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Yátova.
- La Ribera Alta:
Alberic, Alcàntera de Xúquer, Alcúdia (L'), Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi/Montroy, Montserrat, Pobla Llarga (La), Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón, Énova (L').
- La Ribera Baixa:
Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana, Sueca.
- La Safor:
Ador, Alfauir, Almiserà, Almoïnes, Alqueria de la Comtessa (L'), Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Font d'en Carròs (La), Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia (El), Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga/Villalonga, Xeraco, Xeresa.
- La Vall d'Albaida:
Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d'Albaida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bocairent, Bufali, Bèlgida, Carrícola, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, Lluixent, Montaverner, Montitxelvo/Montichelvo, Olleria (L'), Ontinyent, Otos, Palomar (El), Pinet, Pobla del Duc (La), Quatretonda, Rugat, Ráfol de Salem, Salem, Sempere, Terrateig.
- L'Horta Nord:
Albalat dels Sorells, Alboraia/Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada/Moncada, Museros, Paterna, Pobla de Farnals (La), Puig de Santa Maria (El), Puçol, Rafelbuñol, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa.
- L'Horta Sud:
Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent, Xirivella.
- Los Serranos:
Alcublas, Pedralba.
- València:
València.
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