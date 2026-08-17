La temperatura del Mediterráneo en València roza los 30 grados y alcanza su récord en 2026

Los episodios de calor extremo que están afectando a la Comunitat Valenciana y al resto de España no dejan de batir registros. Uno de los datos que más llama la atención es la temperatura del Mar Mediterráneo, que continúa en valores extraordinariamente elevados en pleno verano. Según los registros de la boya de València, el agua ha alcanzado rozado esta semana los 30 grados, su temperatura más alta de todo 2026.

El nuevo máximo se registró este sábado 15 de agosto a las 16.00 horas, cuando la temperatura del agua ha alcanzado los 29,52 grados. Unos valores que tienen un efecto directo sobre quienes acuden a las playas valencianas para intentar combatir el calor, ya que el agua apenas permite refrescarse ante las elevadas temperaturas que se están registrando tanto en el mar como en el ambiente.

Tempertaura Boya de Valencia / Portus.puertos.es

El registro de València se encuentra, además, cerca de los valores alcanzados en otros puntos del Mediterráneo. En la boya de Dragonera, en las Islas Baleares, la temperatura máxima registrada en 2026 se sitúa en 30,95 grados, por encima de la alcanzada frente a la costa valenciana.

Aunque los 29,52 grados registrados este sábado constituyen el valor más alto de este año en la boya de València, no se trata del récord histórico. Los registros de Aemet muestran que el 11 de agosto de 2022 la temperatura superficial del mar llegó a los 29,94 ºC, la cifra más elevada registrada hasta ahora en este punto de medición.

Eso sí, la temperatura del Mediterráneo mantiene una tendencia ascendente en las últimas décadas. Según los datos del Mediterranean Monitoring System (MedMOS), la temperatura media del mar ha aumentado en más de 1,5 ºC desde 2008, una evolución que evidencia el progresivo calentamiento de las aguas mediterráneas.

Las noches tropicales agravan la sensación de calor

La elevada temperatura del Mediterráneo se suma a otro factor que está dificultando el descanso durante este verano: el elevado número de noches tropicales en la Comunitat Valenciana, aquellas en las que los termómetros no bajan de los 20 grados. El territorio valenciano se aproxima ya al centenar de noches con temperaturas mínimas especialmente elevadas, una situación que prolonga la sensación de calor durante las 24 horas del día.

Siguen las alertas por calor en la Comunitat Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de un nuevo episodio de elevadas temperaturas en la Comunitat Valenciana durante los próximos días y dónde los termómteros volverán a dispararse, sobre todo, a partir del miércoles y jueves. La previsión apunta a que los termómetros volverán a situarse en valores muy elevados y podrían superar los 42 grados en numerosos municipios del territorio.

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No obstante, el escenario podría comenzar a cambiar a partir de finales de esta semana. Según las previsiones del organismo meteorológico, a partir del viernes 21 de agosto se empezará a notar un alivio térmico.