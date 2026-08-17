La UV sigue siendo la mejor universidad valenciana según el ranking de Shangái

La Universitat de València vuelve a situarse como la mejor universidad de la Comunitat Valenciana y entre las 400 mejores del mundo, según la nueva edición del Academic Ranking of World Universities (ARWU), también conocido como ranking de Shangái. Los resultados, publicados este sábado, sitúan a la UV en el tramo 301-400 del mundo, y en la cuarta posición de España, junto a la Autónoma de Madrid, y las universidades de Granada y País Vasco.

El ranking de Shangái es una de las clasificaciones universitarias con más prestigio y difusión del mundo. El sistema de posicionamiento se realiza por tramos y dentro de cada uno las instituciones se organizan alfabéticamente. El lugar que ocupa la Universitat de València tiene en cuenta indicadores de los niveles de excelencia de la actividad académica, investigadora y de transferencia de conocimiento de la institución.

La edición de 2026 sitúa a la Universitat de València en el tramo 301-400, después de que el año pasado apareciera entre las 201 y 300 mejores del mundo. La lista de las 10 primeras universidades españolas la lidera la Universitat de Barcelona, que mantiene su posición en el intervalo 151-200, seguida de la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid, en el tramo 201-300. Completan este listado, en la horquilla 301-400, la UV, la Autónoma Madrid y las universidades de Granada y País Vasco. Asimismo, la Politècnica de València, la Pompeu Fabra y las de Navarra, Sevilla y Zaragoza se sitúan en el rango 401-500.

¿Qué se tiene en cuenta en la clasificación?

La clasificación analiza seis indicadores: número de alumnos que han ganado un Nobel o la Medalla Fields (10 %), profesores con Nobel o Fields (20 %); investigadores altamente citados (20 %); artículos en Nature y Science (20 %), artículos indexados en el Science Citation Index Expanded y el Social Science Citation (20 %), y rendimiento académico per cápita (10 %). Este año, la Universitat de València ha subido respecto al ranking anterior en el indicador N&S: artículos publicados en las revistas Nature y Science los últimos cinco años y en investigadores altamente citados.

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Para esta edición de 2026, se han examinado más de 2.500 instituciones de educación superior y se han difundido las 1.000 con mejor resultado. El ranking mundial está liderado por la Universidad de Harvard, al frente desde hace 24 años de manera consecutiva, seguida de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Completan las 10 mejores universidades Cambridge, Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, la Universidad de Chicago y Caltech.