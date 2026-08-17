Valencia y 34 localidades de la Comunitat carecen de plan frente al riesgo sísmico obligatorio

El temblor de la tierra no se puede prever y cuando el suelo ruge bajo los pies solo queda una, ponerse a salvo. En los últimos meses, se han visto las consecuencias y el caos posterior a estos fenómenos naturales en países como Venezuela y Colombia, y más recientemente en Granada, aunque con menor intensidad. Una de las herramientas para evitar la desorganización de los recursos y aunar esfuerzos son los planes de emergencias y más concretamente, el Plan de Actuación Municipal (PAM) que define y ordena lo que tiene que hacer cada localidad frente a situaciones como incendios, inundaciones o terremotos.

No obstante, más de una treintena de municipios de la Comunitat Valenciana, junto con Valencia capital, no disponen de este PAM frente al riesgo sísmico, a pesar de estar obligados a ello, según los datos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Los ayuntamientos son los que contratan la redacción de este plan, que se remite al Consell, en concreto, a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVRSE), donde se revisa el cumplimiento de los contenidos mínimos y los requisitos marcados. Además, la Generalitat cuenta con una línea de ayudas para este proceso.

Este documento analiza el riesgo de cada territorio, pero, además, marca el protocolo a seguir en caso de que ocurra una emergencia de estas características, estableciendo procedimientos de actuación, alarma, evacuación y socorro, entre otros. La población necesita conocer cuestiones tan importantes como los puntos de encuentro o las salidas de evacuación, que es precisamente lo que se establece, junto con otras pautas.

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. / Francisco J. Olmo - Europa Press

En total, son 34 localidades y la ciudad de Valencia las que siguen sin plan de las 327 de toda la Comunitat que están obligadas a tenerlo, aunque 16 de ellas ya han redactado el documento y están esperando la homologación por parte de la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, como marca la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat.

Otros cuatro consistorios ya están trabajando en su elaboración, pero el resto, ni siquiera ha iniciado el procedimiento, entre ellos Valencia, donde la intensidad sísmica es de 7,5, según figura en los datos de la Agencia Valenciana de Seguridad. Fuentes consultadas por este periódico del Ayuntamiento de la capital del Turia aseguran que se está trabajando con la Universidad de Alicante para definir su plan de actuación frente a los seísmos.

Municipios con más riesgo

El actual plan de la Comunitat Valenciana marca el sur de Alicante, especialmente el entorno de Torrevieja, y alrededor de Alcoy, como la zona con más intensidad sísmica. Pero es precisamente en la Vega Baja, donde cuatro de sus municipios, con una intensidad sísmica de entre 8,5 y 9,5, carecen de PAM, como son Guardamar del Segura, Torrevieja, Redován y San Isidro, este último pendiente de aprobación.

Torrevieja, junto a Los Montesinos, Rojales y Benijófar, aparece como el municipio de toda la Comunitat Valenciana con mayor riesgo sísmico en el plan de emergencia frente al riesgo sísmico de la Comunitat Valenciana de 2011, tanto por intensidad de la probabilidad de un terremoto como por sus posibles consecuencias en edificios, infraestructuras y daños personales.

En su preámbulo recoge como ejemplo del riesgo sísmico en la tres provincias el terremoto del 21 de marzo de 1829 que causó casi 400 víctimas mortales en la Vega Baja con una intensidad equivalente a IX-X. Uno de los más importantes documentados en la Península Ibérica.

A pesar de que en el listado de la Agencia Valenciana de Seguridad aparece como que no consta plan, el consistorio presentó el documento en 2023 y ha organizado diversos simulacros, el último este año en el mes de febrero por terremoto y tsunami, el más importante de todos, con la participación de más de 350 personas y medios terrestres, aéreos tripulados y no tripulados, helicópteros de rescate y un hidroavión, drones y unidades especializadas.

Otra de las zonas que aparecen como propensas históricamente a este tipo de fenómenos es Alcoy y, aunque la ciudad dispone de la planificación obligatoria, el municipio de Ibi en la misma comarca, carece de ella. También se apunta a Xàtiva-Gandia.

Otros municipios sin PAM

En l’Alacantí, El Campello y Xixona tampoco cuentan con PAM, a pesar de que la intensidad sísmica se sitúa en 8, al igual que callosa d'En Sarrià, mientras que Monóver y Villena están a la espera del visto bueno del plan. Confrides, Castell de Castells, La Vall de Laguar y Xàbia se encuentran en proceso de aprobación.

En la provincia de Valencia, Beniflà, Oliva y Rótova, están a la espera del visto bueno a sus planes de actuación municipal, al igual que los municipios de Alcoleja y Gorga, y Catadau, en la Ribera Alta.

L’Eliana, Riba-roja y San Antonio de Benagéber se suman al listado de los municipios que carecen de PAM; junto con Godella, Catarroja y Massanassa. Otras localidades de l’Horta como Albalat dels Sorells, Bonrepòs i Mirambell, La Pobla de Farnals, Rocafort, Aldaia y Quart de Poblet ya lo han redactado y esperan la conformidad, mientras que Paiporta está en proceso de redacción.

Recomendación

Hay otros municipios en los que, aunque solo se recomienda disponer de un Plan de Actuación Municipal frente al riesgo sísmico por considerarse que disponen de una intensidad media, han optado por redactarlo para minimizar los efectos de este fenómeno natural. El listado de la Agencia Valenciana de Seguridad identifica a 76 localidades, de las cuales, 38 lo tienen ya o están en proceso de redacción y aprobación. Entre ellas están Ademuz, Bejís, Calp, Estivella, Náquera, Rafelbunyol o Utiel, que consideran que más vale prevenir que curar.

En cambio, otros municipios como Requena, con casi 21.000 habitantes y una intensidad sísmica de 6,5, no se ha planteado su redacción.