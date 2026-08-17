El valenciano se estrella en el pleno del Congreso

El tío Canya juró no volver a València porque quedó atrapado en la burocracia ante sus dificultades para expresarse en castellano y la negativa de los funcionarios a atenderle en valenciano. Siete veces tuvo que hacer cola sin resolver sus problemas, cantaba Al Tall. Claro que en su lugar difícilmente querrá acudir al Congreso donde no le irá mucho mejor para seguir un debate. Y eso que desde hace tres años poder se puede utilizar la lengua de Ausiàs March y Joanot Martorell. Sin embargo, el uso de esta ha quedado relegada, de momento, a excepciones, más por personas que por momentos y con una clara correlación ideológica.

El 17 de agosto de 2023 comenzó la XV legislatura con la elección de la socialista Francina Armengel como presidenta del Congreso. Su nombramiento había estado en duda hasta horas antes, cuando el PSOE logró un acuerdo con los partidos nacionalistas, especialmente con Junts. Este se materializó un mes después: cambiar el reglamento de la Cámara Baja para dar cabida a todas las lenguas cooficiales del Estado durante los debates parlamentarios. La medida logró 180 votos a favor, la llamada mayoría plurinacional que después validaría la investidura de Pedro Sánchez, y el rechazo de PP, Vox y UPN.

Más de 190 sesiones plenarias después y según las transcripciones oficiales de la cámara hechas en el idioma literal en el que se expresa el orador, solo siete de los 37 diputados que han pasado por el Congreso en lo que llevamos de legislatura en representación de las tres circunscripciones valencianas han utilizado el valenciano durante los debates en el hemiciclo. En este recuento se incluyen los cuatro parlamentarios que renunciaron a su escaño en algún momento de estos tres años: Diana Morant, Esteban González Pons, Carles Gil y José Luis Ábalos, el último en dejar su acta.

Aunque ni mucho menos los siete contabilizados, un 19 % de los representantes valencianos, menos de uno de cada cinco, han tenido el mismo nivel de uso de la llengua sobre la tribuna y en lo único que coinciden estos cuatro diputados del PSPV y tres de Compromís-Sumar es que apoyaron en septiembre de 2023 el cambio de reglamento. Así, de los cuatro parlamentarios socialistas, solo uno, Vicent Sarrià, ha hecho más de una intervención en valenciano mientras que Artemi Rallo, Patricia Blanquer y Víctor Camino han hecho uso de la lengua de Ausiàs March en un momento puntual y apenas unas frases.

La diputada de Compromís, Águeda Micó interviene durante una sesión plenaria. / Eduardo Parra / Europa Press

Caso distinto es el de los tres parlamentarios elegidos en la papeleta de Compromís-Sumar en la circunscripción de Valencia. Nahuel González, Alberto Ibáñez y Àgueda Micó sí han hecho un uso del valenciano mucho más habitual. El primero, representante de Esquerra Unida y natural de Gandia, ha hablado en valenciano en 11 de las 31 veces que ha subido a la tribuna; el segundo, diputado de Compromís en el Grupo Plurinacional Sumar y procedente de Vila-real, lo ha hecho en 21 de las 38 veces que ha intervenido mientras que la tercera, también de Compromís, pero en el Grupo Mixto y nacida en l'Olleria, ha hablado valenciano en 114 de sus 128 discursos en la cámara.

Del 'no' al silencio

Micó, de hecho, fue la primera diputada que se expresó en valenciano en la tribuna, justo el día en el que se aprobó la reforma del reglamento. "Esta intervención significa mucho para las personas que hablamos lenguas diferentes al castellano", indicó entonces. Desde ese momento, la parlamentaria acumula el 75 % de las declaraciones hechas en valenciano por diputados valencianos en el hemiciclo. Si se suma a sus compañeros de lista en julio de 2023, ese porcentaje alcanza el 96 %.

La bancada de Sumar aplaude durante una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026. / Matias Chiofalo / Europa Press

En total, los 37 diputados valencianos que han pasado a lo largo de la legislatura por el Congreso (entendidos como tal los que representan las circunscripciones de Alicante, Valencia y Castellón, donde se eligen 33 en las elecciones) han hecho en estos tres años 602 intervenciones en la tribuna de oradores durante los plenos, el momento de más relevancia y decisión en la cámara, de las cuales 152, una cuarta parte, han tenido alguna referencia en valenciano por los citados siete parlamentarios. Ninguna por parte de diputados de los 17 de PP o Vox, que han extrapolado su voto en contra a la práctica con un voto de silencio en esta lengua.

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Claro que hay parlamentarios que no se han expresado en valenciano en el pleno porque directamente no han hablado en él. Según sus perfiles en la página web del Congreso, tres de los 33 diputados actuales no se han estrenado ante el hemiciclo: Evarist Aznar, Lázaro Azorín y Ana González, el primero del PP, los otros dos del PSPV. Julia Parra, Cristina Moreno y Sandra Pascual, las tres del PP, han tenido por su parte una y dos intervenciones. En el lado contrario, Micó es la más proclive a subir a la tribuna (128 veces) seguida de José María Sánchez, eldiputado madrileño de Vox elegido por Alicante, con 75, e Ignacio Gil Lázaro, también voxista, por Valencia, con 56.