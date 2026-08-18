Aemet activa en la Comunitat Valenciana el aviso rojo por calor extremo: las temperaturas podrían alcanzar los 44 grados

La Comunitat Valenciana afronta este miércoles el quinto aviso rojo por calor extremo en lo que llevamos de verano. Se trata de la primera vez desde que se implantó el plan METEOALERTA que en un mismo año se activa cinco veces el aviso rojo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el nivel de riesgo máximo por altas temperaturas en el litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante con los termómetros que podrían dispararse hasta los 44 grados.

El organismo meteorológico sitúa el miércoles como el día más complicado de este nuevo episodio de altas temperaturas y la jornada estará marcada por el viento de poniente, la baja humedad y unas condiciones especialmente desfavorables para la propagación de incendios forestales. El viento de poniente soplará de forma persistente durante buena parte de la jornada y continuará durante la madrugada y las primeras horas del jueves.

La combinación de viento, temperaturas extremas y aire muy seco hará que los termómetros puedan alcanzar entre 42 y 44 grados. Por quinta vez, se activa el aviso rojo después de los producidos en los días 7, 8, 15 y 23 de julio y ahora el 19 de agosto. El dato contrasta con los tres días de aviso rojo registrados tanto en 2025 como en 2021.

La primera mitad de agosto, la más cálida desde 1950

El nuevo episodio llega después de una primera mitad de agosto especialmente cálida en la Comunitat Valenciana. Según Aemet, los primeros quince días de este mes han sido los más cálidos desde, al menos, 1950, con una anomalía térmica de 2,8 grados por encima de la media.

Aunque las temperaturas han sido algo inferiores a las registradas durante los episodios extremos de julio, el calor se ha mantenido de forma persistente durante buena parte de agosto, acumulando un importante estrés térmico tanto en la población como en el medio natural.

Aemet activa el aviso rojo por altas temperaturas / Rafael Arturo Gimenez Ribero

¿Cuándo terminará el calor extremo en la Comunitat Valenciana?

El jueves las temperaturas máximas comenzarán a bajar, aunque el alivio no llegará de forma inmediata. La persistencia del poniente durante la madrugada hará que las primeras horas del día sigan siendo especialmente cálidas. Por ello, Aemet considera que tanto el miércoles como el jueves serán jornadas meteorológicamente adversas, con el miércoles como día más extremo.

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El cambio más importante llegará durante el fin de semana, cuando se espera un acusado descenso de las temperaturas que se prolongará durante los primeros días de la próxima semana.