Aemet avisa de una situación meteorológica "muy adversa" en la Comunitat Valenciana: máximas de hasta 43 grados

En pleno mes de agosto, la Comunitat Valenciana se enfrenta a temperaturas máximas que podrían alcanzar los 42-43 °C en zonas del litoral y prelitoral valenciano. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el miércoles 19 y el jueves 20 agosto, la situación meteorológica será "muy adversa" en muchas comarcas de la Comunitat.

La primera quincena de agosto en la Comunitat Valenciana ha sido la más cálida desde al menos el 1950, registrando una anomalía de +2,8 °C. Para esta semana, se prevé que el día más caluroso de este episodio cálido sea el miércoles, con vientos de poniente persistentes y temperaturas extremas.

Aviso Naranja

Aemet ha decretado el aviso naranja en diferentes comarcas del territorio valenciano. Para este miércoles, toda la provincia de Alicante y gran parte de Valencia se encuentran en aviso naranja por altas temperaturas, desde las 13:00 horas hasta las 20:59.

Por lo tanto, en Alicante, las comarcas de El Comtat, L'Alcoià, L'Alt Vinalopó, L'Alacantí, La Marina Alta, La Marina Baixa, El Baix Vinalopó, El Vinalopó Mitjà y La Vega Baja del Segura se encuentran en alerta debido a la previsión de viento de poniente persistente y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 43 grados durante mañana y el jueves.

En la provincia de Valencia, las comarcas que se encuentran en alerta naranja son El Camp de Morvedre, El Camp de Túria, L'Horta Nord, L'Horta Sud, Valencia, La Foia de Bunyol, El Valle de Ayora, La Canal de Navarrés, La Ribera Alta, La Ribera Baixa, La Costera, La Vall d’Albaida y La Safor. En la zona sur y el este de la provincia las temperaturas rozarán los 41 °C, aunque hay puntos de la provincia en los que localmente se podrían alcanzar los 42-43 °C. Por otro lado, en el interior norte de Valencia está activo el aviso amarillo, donde las temperaturas máximas alcanzarán los 38 °C.

La playa de la Malva-rosa llena de bañistas / J. M. López

En Castellón, Aemet ha emitido el aviso amarillo en las comarcas del interior sur de la provincia.

Riesgo de incendios

Además del riesgo para la salud debido a las temperaturas extremas, especialmente en personas vulnerables, los índices de peligro de incendios forestales serán muy altos. Esto se debe a la rápida capacidad de propagación que resulta de la combinación de calor, viento de poniente y baja humedad, junto con suelos y vegetación extremadamente secos.

Emergencias alerta que cualquier imprudencia puede provocar un incendio forestal, por lo que pide a toda la población máxima precaución y recuerda que ante cualquier columna de humo o fuego, debe avisarse de inmediato al 112.

¿Hasta cuándo durarán las altas temperaturas?

Según ha informado Aemet, tras el pico cálido que vivirá la Comunitat Valenciana el miércoles y jueves, se espera que para el fin de semana se produzca un descenso de las temperaturas que se prolongará hasta los primeros días de la próxima semana. Este alivio térmico traerá temperaturas más bajas que el promedio normal de finales de agosto.

Riesgo para la salud

Ante este episodio tórrido, el miércoles y jueves son días en los que hay riesgo para la salud de los valencianos. La Conselleria recomienda mantener una hidratación constante, evitar la exposición directa al sol y tener especial precaución con la población más vulnerable.

Tras el pico cálido, Aemet ha pedido permanecer "atentos a la actualización de las previsiones y avisos y, sobre todo, muy pendientes de recomendaciones y normas del 112".