Bielsa acusa a la Diputación de Valencia de dar datos erróneos sobre la ejecución del plan de inversiones

La publicación de los datos de ejecución del Pla Obert D’Inversions, el plan estrella de la Diputación de Valencia con 350 millones de euros para potenciar el desarrollo de los municipios valencianos, ha provocado un nuevo encontronazo entre el PSPV y el equipo de gobierno, particularmente con el socio minoritario, Ens Uneix.

El portavoz socialista y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, acusa a la vicepresidenta primera y responsable del plan, Natàlia Enguix, de difundir datos erróneos. “Es de una enorme desvergüenza que la Diputación señale a los ayuntamientos por la falta de ejecución del Pla Obert cuando muchos llevan meses esperando que sea la propia diputación la que tramite, autorice y desbloquee sus proyectos”, señala Bielsa.

La institución provincial ha lanzado un portal web en el que se puede monitorizar, pueblo a pueblo, cómo avanza el despliegue de este plan. Cada legislatura la diputación pone en marcha un plan de inversiones (la institución pone el dinero y autoriza las obras pero es cada ayuntamiento el que la ejecuta). El Pla Obert de este mandato, dotado con un récord de 350 millones y de carácter cuatrienal, va al ritmo esperado a estas alturas, ya que aún queda un año y medio para ejecutar y justificar las obras, pero la diputación anima a acelerar la presentación de proyectos y poner en marcha las actuaciones.

De los 350 millones, los municipios solo han adjudicado 106 millones. Hay otros 103 millones ya aprobados por la diputación pero aún sin adjudicar. Y otros 140 millones disponibles que los ayuntamientos no han reclamado, como publicó este diario.

Uno de los municipios que aparece como rezagado en este portal web es Mislata. Y en la ciudad de l’Horta se niega la mayor. Según los datos de la diputación, a la ciudad le corresponden 2,71 millones de euros. De ellos, ha presentado proyectos y se le han aprobado por valor de 2,1. Pero de ellos solo habría adjudicado a empresas 437.778 euros, sin ninguna otra cantidad licitada. Por tanto, quedaría pendiente un 79 % del total asignado, según la diputación.

El ayuntamiento contradice esos datos: “El ayuntamiento hace sus deberes. Casi el 80% de las obras están licitadas y en ejecución o terminadas; un 4% correspondiente a una obra que nos autorizaron hace 15 días después de estar esperando meses a su aprobación que ha salido a licitación y se adjudicará en breve; y un 16% de un proyecto que todavía no ha sido autorizado por la diputación a pesar de haber presentado el proyecto”, señala.

Según datos municipales, ya están adjudicadas las obras de rehabilitación integral del barrio de la Cruz, por 354.983,28 euros; la rehabilitación de la cubierta de campos de fútbol, por 48.380,64; del vestuario, por 44.390,24; el nuevo parque de Victoria Kent (170.733,08); la rehabilitación y construcción de nuevo parque en Lepanto (403.568,60) y la rehabilitación de las calles Pizarro, Quint y Castilla, por 1.085.003,87 euros.

Al margen de esto, se ha presentado y está pendiente de aprobación en la diputación el proyecto para la nueva pista cubierta en el pabellón del Quint, por 519.297,69 euros. Y está aprobado el proyecto, licitado por el ayuntamiento y pendiente de adjudicar la primera fase de la reurbanización de la zona Morería (calle Porche), estimada en 93.412,08 euros. Todo ello arroja un total de 2,1 millones ya adjudicados y licitados de los 2,7 millones disponibles, y el resto en trámite avanzado para contratar o sacar a licitación.

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«El caso de Mislata es especialmente grave. Los datos que difunde la Diputación son directamente falsos y no reflejan la realidad de los proyectos municipales. Además de gestionar mal, ofrecen una nueva muestra del sectarismo del que Enguix hace gala, una actitud que ya le ha valido la reprobación por parte de la mayoría del pleno. Desde el departamento de Natàlia Enguix se ponen continuamente palos en las ruedas y, después, pretenden cargar sobre los ayuntamientos la responsabilidad. Si ahora tienen que pedir que se acelere, es porque hasta ahora no han sido capaces de garantizar el ritmo de tramitación que los municipios necesitan», critica Fernández Bielsa, que reclama que se rectifiquen los datos.